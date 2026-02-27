Болельщик повалил Лионеля Месси на землю во время матча

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 39 0

Инцидент произошел на встрече футбольных клубов «Интер Майами» и «Индепендьенте дель Валье».

Лионеля Месси повалил на землю фанат

Фото: © Getty Images/Leopoldo Smith

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Болельщик повалил на землю капитана американского футбольного клуба «Интер Майами» Лионеля Месси. Об этом сообщил интернет-портал The Athletic.

Инцидент произошел во время матча между «Интер Майами» и эквадорского ФК «Индепендьенте дель Валье» в Пуэрто-Рико. На 89-й минуте игры на поле выбежал поклонник футболиста в футболке, идентичной той, в которой играет спортсмен: черная, с номером десять на спине и фамилией футболиста. Он попытался сделать фотографию с нападающим «Интер Майами».

Вслед за ним на поле выбежал еще один фанат. Он подбежал к Месси, обнял его и повалил на землю.

Спортсмен не пострадал. Футболист самостоятельно поднялся на ноги и отошел в сторону.

После происшествия игра продолжилась. Встреча завершилась победой американского ФК со счетом 2:1. А Месси на 70-й минуте забил в ворота соперника пенальти.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что камера поцелуев поймала Месси с его женой на концерте Coldplay.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.12
0.65 91.03
0.71
Судьбоносная весна 2026: гороскоп для всех знаков зодиака на март, апрель...

Последние новости

18:01
Рэпера Pharaoh будут судить за пропаганду наркотиков
17:52
«Меня заразил артист»: Наталья Гвоздикова третий месяц не может поправиться
17:44
«Конверт денег»: Шура про искру в глазах
17:36
«Больная тема на всю жизнь»: директор Долиной о скандале звезды из-за квартиры
17:30
Свобода вместо скинни: какие джинсы станут хитом 2026 года
17:15
Девочки из Европы стали мировыми лидерами по потреблению табака среди подростков

Сейчас читают

Похититель девятилетней девочки в Смоленске пытался отбиться от полиции
Ждала своего спасения: леденящие душу истории пропавших детей в России
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
Предательство, обман и сердечная боль: как Любовь Успенская отметила 72 года

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео