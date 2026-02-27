Песков: столкновения Афганистана и Пакистана не сулят ничего хорошего

Россия рассчитывает на прекращение эскалации между Афганистаном и Пакистаном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Разумеется, прямые боестолкновения, которые имели место, не сулят ничего хорошего, мы поэтому рассчитываем, что они будут в самое ближайшее время прекращены», — сказал он.

Наша страна продолжает следить за развитием событий на границе двух стран, добавил Песков. Он подчеркнул, делать какие-либо выводы еще рано.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф предупредил о начале «открытой войны» правительству талибов в Афганистане на своей странице в соцсетях. Он заявил, что талибы привлекли «террористов со всего мира», начав «экспортировать терроризм».

Журналисты пакистанского телеканала PTV со ссылкой на источники в силовых структурах также рассказали, что Военно-воздушные силы (ВВС) Пакистана нанесли удары по военным объектам Афганистана в Кабуле, Кандагаре и Пактии — уничтожили два штаба, пункты управления и также склады с боеприпасами.

Днем ранее сообщалось о взрывах, прогремевших в Кабуле, по данным афганского телеканала канал TOLOnews, жители города рассказывали о звуках самолетов и стрельбы, мощных взрывах в разных частях города. Сведения об ущербе и разрушениях в первые минуты не публиковались.

Ранее 5-tv.ru писал, что Нетаньяху уличили в нежелании мира с ХАМАС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.