Песков: столкновения Афганистана и Пакистана не сулят ничего хорошего

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 66 0

Россия продолжает следить за развитием событий.

Фото, видео: Reuters/Stringer; 5-tv.ru

Россия рассчитывает на прекращение эскалации между Афганистаном и Пакистаном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Разумеется, прямые боестолкновения, которые имели место, не сулят ничего хорошего, мы поэтому рассчитываем, что они будут в самое ближайшее время прекращены», — сказал он.

Наша страна продолжает следить за развитием событий на границе двух стран, добавил Песков. Он подчеркнул, делать какие-либо выводы еще рано.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф предупредил о начале «открытой войны» правительству талибов в Афганистане на своей странице в соцсетях. Он заявил, что талибы привлекли «террористов со всего мира», начав «экспортировать терроризм».

Журналисты пакистанского телеканала PTV со ссылкой на источники в силовых структурах также рассказали, что Военно-воздушные силы (ВВС) Пакистана нанесли удары по военным объектам Афганистана в Кабуле, Кандагаре и Пактии — уничтожили два штаба, пункты управления и также склады с боеприпасами.

Днем ранее сообщалось о взрывах, прогремевших в Кабуле, по данным афганского телеканала канал TOLOnews, жители города рассказывали о звуках самолетов и стрельбы, мощных взрывах в разных частях города. Сведения об ущербе и разрушениях в первые минуты не публиковались.

Ранее 5-tv.ru писал, что Нетаньяху уличили в нежелании мира с ХАМАС. 



Судьбоносная весна 2026: гороскоп для всех знаков зодиака на март, апрель...

