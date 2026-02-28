«Сумасшедшие люди»: Кологривый о работе в кино и «киношниках»

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив

Актер считает, что больше всего его профессию украшают талантливые энтузиасты.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Актер Никита Кологривый: в кино работают сумасшедшие люди

Актер Никита Кологривый уверен, что без доли безумия в киноиндустрии делать нечего. Об этом он заявил корреспонденту 5-tv.ru на съемках второй части фильма «Сокровища гномов: Пещера Али-Бабы».

«Я считаю, что киношники в правильном смысле этого слова — сумасшедшие люди и большие энтузиасты», — отметил актер.

При этом Кологривый признался, что именно за такой коллектив он и любит свою профессию.

Сейчас он вместе с актрисой Анастасией Уколовой работает над второй частью фильма «Сокровища гномов». По сюжету герой Кологривого, неудачливый бизнесмен Рома, попадает в новый переплет. Спустя год после первых приключений он находит волшебное зеркало и связывается с гномом Ловкариусом. Тот обещает Роме легкие деньги в пещере Али-Бабы. Ради этого герой сбегает в Дубай, бросая семью.

Пока Рома обманывает и ворует, его жена и дочь вместе с гномами отправляются в погоню, чтобы спасти его от самого себя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что его коллега по площадке Анастасия Уколова считает, что Кологривый, хоть и остается «большим ребенком», обладает железным чувством ответственности.

