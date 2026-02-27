Трамп заявил о готовности снять санкции с России

США готовы работать над отменой санкций против России. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы ТАСС перед рабочей поездкой в штат Техас.

«Я бы очень хотел обеспечить постепенную отмену санкций», — сказал лидер США.

Основным условием для отмены санкций Дональд Трамп назвал урегулирование конфликта на Украине. Американский лидер также подчеркнул, что уже обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.

«Я бы хотел завершения этой войны. Я говорил с президентом Путиным», — сказал глава Белого дома.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что трехсторонняя встреча по урегулированию украинского кризиса перенесена на начало марта. Место проведения еще согласуется. Предыдущие переговоры России, Украины и США состоялись 17-18 февраля в Женеве, где стороны обсудили текущую ситуацию и возможные шаги по урегулированию.

