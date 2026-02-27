Один человек пострадал в результате взрыва в многоэтажке на юге Москвы

Предварительно, один человек пострадал в результате взрыва в многоквартирном доме на юге Москвы. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел по адресу улица Кадырова, дом 8. Серьезно пострадала квартира на 15 этаже. Выбиты стекла, поврежден фасад дома.

Как рассказали 5-tv.ru в «Мосгаз», дом не был газифицирован.

Ранее, 26 февраля, мощный взрыв прогремел в кафе в Казахстане. Погибли шесть человек.

Минздрав республики оперативно сформировал дополнительные медбригады. Задействован штат специалистов, создан запас необходимых расходных средств, также подключили санавиацию.

Шесть пострадавших пациентов планируется перевести в многопрофильную областную больницу в Кокшетау. Также для оказания экстренной помощи власти привлекли медицинских работников из областного центра. Кроме того, дополнительно прибыли три команды анестезиологов-реаниматологов.

Момент взрыва попал на видео.

