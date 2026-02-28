Чемпионат России по художественной гимнастике стартовал в Москве

Одно из самых ярких спортивных событий сезона проходит в эти дни в Москве. Стартовал чемпионат России по художественной гимнастике. Больше 500 лучших спортсменок соревнуются в групповых и личных упражнениях. По сути, это отбор на важнейшие международные турниры. Среди фавориток — воспитанницы Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. Первые выступления увидел корреспондент Антон Золотницкий.

У каждой команды свой ритуал. Перед выступлением настраиваются так, чтобы потом ни у кого не осталось сомнений: на ковре они — единое целое.

Чемпионат России по художественной гимнастике начинается с групповых упражнений. Только лучшие команды со всей страны. С первого дня конкуренция запредельная.

Среди фавориток — спортсменки Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. Молодая команда уже прошла большой путь. Чтобы получалось вот так, пришлось долго и упорно работать. Во время интенсивных тренировок — советы от олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.

«Не останавливайтесь, ладно? Сделали ошибку, ну и что. Взяли и пошли дальше, дальше, дальше», — отмечала Алина Кабаева.

Воспитанницам «Небесной грации» Алина Кабаева помогает и перед самым выступлением. На тренировочном ковре — последний прогон и важные напутствия.

«Все, что нужно — то и делаем. На все 100 процентов. То, что вы готовили — то и покажите!» — подчеркивает Алина Кабаева.

Каждое движение — не просто технический элемент, но и художественное высказывание. Уже второй год чемпионат России проходит по новым правилам. В них артистизм ценится так же высоко, как и отточенность исполнения. Для каждой спортсменки это серьезный вызов. Но, что не менее важно, еще и дополнительная возможность проявить себя.

«Изменились очень сильно подходы, и сами композиции изменились. Сейчас хочется увидеть историю, хочется увидеть смысл, хочется увидеть образ. И над этим как раз и работают сейчас все тренеры и гимнастки», — заявила хореограф-постановщик, заслуженный тренер России Ирина Зеновка.

С этого года — особый подход к оценкам. Главный судья Наталья Лащинская признается: «артистику» пришлось разложить на математику. Иначе не успеть за стремительным ростом художественной выразительности.

«Наши дети, конечно, многие, особенно в индивидуальной программе, они очень преуспели в этом деле. Потому что с ними работают и хореографы, которые и непосредственно артисты балета приходят, показывают», — пояснила главный судья чемпионата России по художественной гимнастике, заслуженный тренер России, судья международной и всероссийской категории Наталья Лащинская.

На чемпионат России заявлено более 500 спортсменок — лучшие из лучших. После групповичек на ковер выйдут личницы. Действующая чемпионка и воспитанница Академии «Небесная грация» Мария Борисова постарается отстоять титул. За ее противостоянием с Лалой Крамаренко будут следить тысячи болельщиков. Их оценка для каждой гимнастки не менее важна.

