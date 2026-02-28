В Абу-Даби прогремели взрывы

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 64 0

До этого Израиль при поддержке США нанес ракетный удар по Ирану. Тегеран предпринял ответные меры.

Фото: www.globallookpress.com/Fabian von Poser

В столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — Абу-Даби — слышны взрывы. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

По имеющейся информации, сначала прозвучал первый взрыв, а через пять-десять минут еще несколько. О том, какие объекты в Абу-Даби могли быть повреждены, не уточняется.

До этого ОАЭ частично закрыли свое воздушное пространство. Уточняется, что эти ограничения — исключительная мера предосторожности из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее в этот день Иерусалим нанес ракетный удар по Тегерану. Позднее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац сообщил о превентивном ударе по Ирану. Вслед за этим власти республики, опасаясь ответных действий со стороны Тегерана, объявили о режиме ЧС. Кроме того, они закрыли свое воздушное пространство. То же самое сделал Иран.

Чуть позднее президент США Дональд Трамп подтвердил, что они начали военную операцию против Тегерана, так как его действия несли прямую угрозу Штатам, американским войскам и военным базам в других странах.

