Израиль нанес превентивный удар по Ирану
В Иерусалиме прозвучала воздушная тревога.
Фото: EPA/ATEF SAFADI/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Министр обороны Израиля Исраэль Кац 28 февраля заявил о нанесении превентивного удара по Ирану, об этом сообщает The Times of Israel.
«Израиль нанес упреждающий удар по Ирану, чтобы устранить угрозы Израилю», — цитирует министра The Times of Israel.
На фоне произошедшего в Иерусалиме прозвучала воздушная тревога. Армия обороны Израиля подчеркивает, что не исключает ракетный обстрел территории страны. В Telegram-канале военных отмечается, что в связи с изменениями принято решение перевести все регионы государства с полного режима активности на режим необходимой активности.
Позднее стало известно, что удар был нанесен по Тегерану. По данным источника, над городом в небо поднялся густой столб дыма. Ситуация развивается на фоне обострения обстановки между Израилем и Ираном. Власти предупреждают граждан о возможных рисках и призывают следовать указаниям служб безопасности.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 28 февр
- Самолеты из РФ будут летать в страны Персидского залива обходными маршрутами
- 28 февр
- США наносят удары по иранским объектам с воздуха и моря
- 28 февр
- Мирные жители Ирана пострадали в результате ударов Израиля
- 28 февр
- Трамп заявил о начале военной операции США против Ирана
- 28 февр
- В Тегеране в районе аэропорта слышны взрывы
- 28 февр
- Верховный лидер Ирана Али Хаменеи вывезен в безопасное место
- 28 февр
- Израиль нанес превентивный удар по Ирану и закрыл небо: что известно
- 28 февр
- США координируют удары Израиля по столице Ирана
- 28 февр
- Израиль закрыл воздушное пространство после ударов по Тегерану
- 28 февр
- Густой дым поднялся после удара Израиля по Ирану
43%
Нашли ошибку?