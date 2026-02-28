Трамп заявил о начале военной операции США против Ирана

Боевые действия начались на фоне ударов Израиля по иранской столице и взрывов в ряде городов.
Президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана после атак Израиля на Тегеран 28 февраля.
По словам главы государства, действия Ирана несли прямую угрозу США, американским войскам и военным базам за рубежом. Подробности операции, ее формат и возможные цели в заявлении не раскрываются.
Ранее 28 февраля Армия обороны Израиля атаковала столицу Ирана. Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац сообщил о превентивном ударе по Ирану. На фоне обострения обстановки израильское правительство объявило режим чрезвычайного положения.
По данным агентства FARS, несколько израильских ракет упали недалеко от Тегеранского университета и в районе Республики в центре столицы, также взрывы раздавались в районе аэропорта. Позднее стало известно, что вслед за Тегераном взрывы прогремели в Исфахане, Куме, Кередже и Керманшахе. О звуках взрывов также сообщили жители Тебриза и Лурестана.
