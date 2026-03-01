Пенсия вырастет до 31 000 рублей: кому положена индексация с марта 2026 года

С 1 марта нескольким категориям россиян увеличат пенсии

Начиная с марта 2026 года российские пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность в феврале текущего года, получат повышение выплат. Об этом ТАСС сообщил профессор Финансового университета при Правительстве России Александр Сафронов.

Так, например, работающий пенсионер, который в 2023 году получил пенсию в размере 25 тысяч рублей, начиная с марта 2026 года сможет рассчитывать на выплату более 31 тысячи рублей.

Стоит отметить, что уже с начала 2025 года работающие пенсионеры имеет право на ежегодную индексацию выплат. Тем не менее, пожилые граждане, которым назначили пенсию до 2016-го, продолжат получать пенсию по старым правилам и прибавку в виде индексации.

Получить проиндексированный размер пенсии с учетом всех периодов до января 2025-го можно только при условии прекращения трудовой деятельности.

Чтобы получить полный объем пенсии с учетом всех пропущенных периодов до января 2025-го, человеку необходимо прекратить официальную занятость.

Например, гражданин, вышедший на пенсию в 2023 году, получал установленную тогда сумму вплоть до конца 2025 года. После увольнения в феврале 2026 года с началом нового месяца этот же пенсионер получит перерассчитанный объем пособия, в котором будут учтены пропущенные индексации за прошедшие годы.

Кроме того, с 1 марта в России автоматически увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии по старости гражданам, которым в феврале исполнилось 80 лет. Ежемесячная сумма увеличится вдвое и превысит 19 тысяч рублей.

До этого в Госдуме раскрыли, что средний размер социальных пенсий в России после индексации с 1 апреля 2026 года составит 16 590 рублей. Корректировка выплат проводится ежегодно и в этот раз составит 6,8%, что позволит обогнать текущие показатели инфляции в стране.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.