Трамп пригрозил Ирану ударом «невиданной ранее силы» в случае ответной атаки

Айшат Татаева
Шестая волна операции КСИР была проведена с мощными ракетными и беспилотными атаками.

Президент США Дональд Трамп 1 марта заявил, что в случае попытки Ирана ответить на недавнюю атаку его ожидает еще более мощный удар.

«Иран только что заявил, что сегодня они нанесут очень сильный удар, сильнее, чем когда-либо прежде. Однако им лучше этого не делать, потому что, если они это сделают, мы нанесем по ним удар невиданной ранее силы», — написал американский лидер в соцсети TruthSocial.

Ранее в тот же день Трамп отметил, что после бомбардировок Исламской Республики Иран со стороны вооруженных сил США и Израиля вести переговоры с Тегераном стало «значительно проще». Он также охарактеризовал субботние удары по Ирану как «великий день для этой страны и для всего мира».

США 28 февраля объявили о начале крупной совместной военной операции против Ирана, проводимой вместе с Израилем. Военные двух стран нанесли удары по территории республики, в том числе по школе в городе Минаб. По последним данным, в результате атаки погибли 148 детей.

В ответ Тегеран нанес ракетные и беспилотные удары по американским военным базам на Ближнем Востоке. Сообщалось также о взрывах в Абу-Даби и Дубае.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 28 февраля заявил, что действия США и Израиля против Ирана уже привели к резкому обострению обстановки в регионе и могут иметь последствия за его пределами.

