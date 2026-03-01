Пезешкиан назвал месть за гибель Хаменеи законным правом Ирана

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 293 0

Государство считает ответные меры своим долгом.

Фото, видео: Reuters/Iran's Presidential website/WANA; 5-tv.ru

Президент Пезешкиан: Иран намерен задействовать все возможности для ответных мер

Иранские власти дали понять, что не намерены оставлять произошедшее без реакции. С соответствующим заявлением выступил президент страны Масуд Пезешкиан.

Глава государства подчеркнул, что Тегеран считает ответные меры своим законным правом и даже обязанностью. По словам Пезешкиана, Иран намерен задействовать все доступные возможности, чтобы реализовать это решение. Он дал понять, что республика настроена действовать решительно и последовательно.

Операция США и Израиля против Ирана

Новое обострение вокруг Ирана перешло в открытую фазу после серии мощных взрывов, прогремевших 28 февраля в Тегеране и ряде других городов страны. Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские военные провели упреждающую атаку по целям на иранской территории. Позднее Тель-Авив объявил о старте операции «Щит Иегуды», которая была подготовлена при координации с Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что США также вступили в активную фазу действий, начав собственную кампанию под названием «Эпичный гнев». В Белом доме обозначили задачи операции — нейтрализация ядерной и ракетной инфраструктуры Ирана, а также политические изменения в руководстве республики.

В Тегеране произошедшее расценили как прямое нарушение суверенитета и акт агрессии. Представители иранского внешнеполитического ведомства резко осудили действия США и Израиля. По данным местных СМИ, удары пришлись не только по военным объектам, но и по жилым кварталам в Куме, Тебризе, Хамадане, Керманшахе и Исфахане.

Кроме того, был убит Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи. Он погиб в результате удара по его резиденции.

Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

