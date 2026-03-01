«Отказ всех систем»: Песков о передаче Францией разведанных для ударов по России

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Глава МИД Пятой республики сделал заявление о предоставлении информации Украине.

Действительно ли Франция передает разведанные Украине

Фото: Денис Устинов/ТАСС

Песков назвал передачу Францией разведанных для ударов по РФ отказом всех систем

Предоставление Францией Украине разведданных для нанесения ударов вглубь России является отказом всех систем, связанных с функционированием пространств Евросоюза и Франции в целом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя признание главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро.

Ранее французский министр подтвердил, что Европа, включая Францию, передает Украине разведывательную информацию, используемую для нанесения ударов по российской территории.

«Французская сторона официально заявила, что она предоставляет координаты и разведданные для нанесения удара вглубь России украинцам. Это было официальное заявление. Что это, как не отказ всех систем, связанных с функционированием пространства Евросоюза и Франции в частности», — сказал Песков автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

Представитель Кремля признался, что его поразила эта информация. По словам Пескова, такие действия Парижа подрывают основы взаимодействия, которые ранее существовали в рамках общеевропейского пространства.

На фоне неоднозначных заявлений западных стран Песков также заявил, что в условиях нарастающего мирового хаоса Россия должна сохранять позицию «островка стабильности, рассудительности и мудрости». Он подчеркнул, что если поддаться общему хаосу, это до добра не доведет. Так Песков отреагировал на информацию в европейских СМИ о том, что Украине будет передаваться ядерное оружие.

