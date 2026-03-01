«Отказ всех систем»: Песков о передаче Францией разведанных для ударов по России

Песков назвал передачу Францией разведанных для ударов по РФ отказом всех систем

Предоставление Францией Украине разведданных для нанесения ударов вглубь России является отказом всех систем, связанных с функционированием пространств Евросоюза и Франции в целом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя признание главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро.

Ранее французский министр подтвердил, что Европа, включая Францию, передает Украине разведывательную информацию, используемую для нанесения ударов по российской территории.

«Французская сторона официально заявила, что она предоставляет координаты и разведданные для нанесения удара вглубь России украинцам. Это было официальное заявление. Что это, как не отказ всех систем, связанных с функционированием пространства Евросоюза и Франции в частности», — сказал Песков автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

Представитель Кремля признался, что его поразила эта информация. По словам Пескова, такие действия Парижа подрывают основы взаимодействия, которые ранее существовали в рамках общеевропейского пространства.

На фоне неоднозначных заявлений западных стран Песков также заявил, что в условиях нарастающего мирового хаоса Россия должна сохранять позицию «островка стабильности, рассудительности и мудрости». Он подчеркнул, что если поддаться общему хаосу, это до добра не доведет. Так Песков отреагировал на информацию в европейских СМИ о том, что Украине будет передаваться ядерное оружие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.