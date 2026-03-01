Собянин: БКЛ позволила москвичам экономить на дороге до 45 минут в день

Три года назад, 1 марта, в Москве открылось движение по Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Линия протяженностью 70 километров стала крупнейшим кольцом в мире, связав 34 района столицы и обеспечив транспортное сообщение в местах, где метро ранее отсутствовало.

БКЛ включает 29 станций, из которых 26 построены с нуля, и три реконструированы. Для эксплуатации линии были построены два новых электродепо и реконструировано одно существующее. Кольцо соединяет все радиальные линии метро, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры. В будущем здесь появятся пересадки на Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линии.

Пассажиров перевозят современные поезда «Москва-2020» российского производства. Вагоны оборудованы сквозными проходами, USB-разъемами, адаптивной системой освещения и улучшенной шумоизоляцией. Информация для пассажиров транслируется на экранах в салонах. Благодаря новой линии москвичи экономят до 45 минут в пути ежедневно. Например, дорога от Нагатинского Затона до Текстильщиков занимает пять минут без пересадок вместо прежнего часа, а от «ЦСКА» до «Бульвара Рокоссовского» — менее получаса вместо 45 минут.

С открытием БКЛ нагрузка на другие линии метро снизилась почти на 23 процента, маршруты наземного транспорта оптимизированы, остановки перенесены ближе к выходам из метро. В будний день по кольцу совершается более 1,6 миллиона поездок.

Проект стал прорывным с точки зрения технологий и архитектуры. На станциях применены современные методы строительства: «стена в грунте», струйная цементация, заморозка грунта и инъекционные методы. На «ЦСКА» использованы виброгасящие плиты для снижения нагрузки на Московский международный деловой центр «Москва-Сити». Уникальная монтажно-демонтажная камера на перегоне «Рижская»–«Сокольники» служила для установки вертикального транспортера породы, а после строительства превратилась в вентиляционную шахту.

В ходе подготовки к запуску БКЛ энергетические и коммунальные компании провели масштабные работы по выносу и модернизации сетей: газопроводов, тепловых и водоснабжающих магистралей, кабельных трасс. Общая выделенная мощность для работы линии составила сотни мегаватт, а высокотехнологичное оборудование обеспечивает долговечность коммуникаций более 40 лет.

Архитектура станций стала новой визитной карточкой метро. «Мневники» оформлены в стиле авангарда, «Терехово» — с силуэтами людей на колоннах, «Марьина Роща» отражает эстетику фарфора, а «Рижская» украшена арками из нержавеющей стали с подсветкой. Для отделки применялись стеклофибробетон, кварцевый агломерат, архитектурный бетон, композиты, керамогранит и нержавеющая сталь.

Экономический эффект от проекта также заметен. В зоне притяжения БКЛ сосредоточено около 1,4 миллиона рабочих мест. Частные инвестиции в строительство жилья и коммерческих объектов с 2018 по 2025 годы составили 2,2 триллиона рублей. В эксплуатацию введено почти девять миллионов квадратных метров жилья и 4,3 миллиона квадратных метров коммерческой и социальной инфраструктуры. Суммарная кассовая выручка субъектов малого и среднего бизнеса в радиусе 1,5 км от станций в 2024 году достигла 75 миллиардов рублей, увеличившись на 25 процентов по сравнению с 2022 годом.

