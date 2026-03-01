«Добро пожаловать, Скайлер!» — Дэвид Гетта в четвертый раз стал отцом

Игорь Рязов
Это уже второй общий ребенок диджея с кубинской моделью Джессикой Лэдон.

Сколько детей у Дэвида Гетта

Фото: www.globallookpress.com/Christoph Reichwein

Дэвид Гетта в четвертый раз стал отцом, сына назвали Скайлером

Французский диджей и продюсер Дэвид Гетта снова стал отцом. Радостной новостью 58-летний музыкант поделился в социальных сетях. 

«Добро пожаловать в этот мир, Скайлер! Самый красивый секрет, который мы когда-либо хранили», — подписал пост Гетта. 

Для Дэвида Гетта это уже четвертый ребенок. У него есть сын и дочь от первого брака с организатором мероприятий Кэти Лобе. С экс-супругой диджей развелся в 2014 году после 22 лет совместной жизни. 

Через год продюсер вступил в отношения с кубинской моделью Джессикой Лэдон. Их первый общий сын, Циан, появился на свет 17 марта 2023 года. Теперь пара празднует рождение второго совместного ребенка. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что популярный блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) родила ребенка от аргентинского танцора и тренера по танго Луиса Сквиччиарини.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 
 

