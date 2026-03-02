В ожидании сыночка: мать Гарика Харламова показала беременные фото

Наталья Игоревна поделиться с поклонниками редкими кадрами из личного семейного альбома.

63-летняя мать Гарика Харламова показала беременные фото

Мать российского комика Гарика Харламова Наталья показала себя во время беременности сыном. Снимки 18-летней Натальи, которая носит под сердцем будущую знаменитость, показал сайт 7Дней.ru.

На снимке женщина позирует в элегантном платье, ожидая первенца. Публикацию она сопроводила подписью:

«Я в ожидании сыночка».

Таким образом Наталья Игоревна поздравила Гарика с юбилеем. 28 феврля артисту исполнилось 45 лет.

Пользователи сети активно откликнулись на пост, присоединившись к поздравлениям и поблагодарив Наталью Игоревну за воспитание артиста.

Кроме того, мама комика показала целую галерею семейных кадров разных лет — от фото с полугодовалым Гариком до более поздних снимков. Отмечается, что юбилей звезды Comedy Club отметили и на телевидении, где собрались близкие и друзья юмориста.


