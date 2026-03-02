Депрессия, а затем ледниковый период: чем грозит падение активности Солнца

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 2 248 0

Пятна полностью исчезли с поверхности звезды.

Как активность на Солнце может повлиять на Землю

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

РИА Новости: падение активности Солнца может вызвать новый ледниковый период

Падение солнечной активности грозит новым ледниковым периодом. Об этом агентству РИА Новости сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

По словам ученого, больше 11 лет звезда как раз демонстрирует спад активности. Это можно заметить, в том числе по отсутствию характерных пятен. Они полностью исчезли с поверхности Солнца в конце февраля 2026-го. Но через несколько суток вновь появились. Подобное, как отмечает Богачев, будет происходить и дальше.

Если так продолжится, то Солнце, возможно, впадет в «депрессию». В результате чего на Земле может начаться новый ледниковый период. Однако не стоит переживать раньше времени.

«В любом случае речь идет даже не про годы, а про десятилетия», — уточнил Богачев.

Он добавил, что от Солнца многое зависит. Так, долговременные процессы на звезде совершенно по-разному сказываются на нашей планете. В частности, на климат влияет как очень долгая активность, так и долгое спокойствие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что череда дней без пятен на Солнце подходит к концу. По данным экспертов, это был самый продолжительный провал в солнечной активности с 2021 года.

