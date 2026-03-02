Мэр Кравченко: Новороссийск вновь подвергся атаке беспилотников ВСУ

Новороссийск вновь подвергся атаке ВСУ. Повреждены два многоквартирных дома и пять частных. В двух из них возникли пожары, которые уже ликвидированы. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко

Для жителей Восточного района открыт еще один пункт временного размещения на базе школы № 32. Сюда направлены жильцы частных домов.

«Уважаемые жители и гости города-героя! Отражение атак продолжается, сохраняйте спокойствие и соблюдайте меры безопасности. В случае обнаружения обломков беспилотников отойдите на безопасное расстояние и наберите телефон оперативных служб — 112», — написал мэр Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Российские регионы ежедневно подвергаются атакам со стороны боевиков киевского режима с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Больше всего в результате террористических действий ВСУ страдают города, граничащие с Украиной. Противник наносит удары не только при помощи дронов, но и ракет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.