Пять человек погибли из-за атаки украинского беспилотника по танкеру и двум сухогрузам

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 83 0

Нападение произошло в Таганрогском заливе Краснодарского края.

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

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Пять человек погибли из-за атаки БПЛА по танкеру и двум сухогрузам в Таганрогском заливе Краснодарского края.

По данным источника 5-tv.ru, всего пострадали 11 человек, шесть госпитализированы. Удар был нанесен в 05:00.

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