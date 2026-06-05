Пять человек погибли из-за атаки украинского беспилотника по танкеру и двум сухогрузам

Пять человек погибли из-за атаки БПЛА по танкеру и двум сухогрузам в Таганрогском заливе Краснодарского края.

По данным источника 5-tv.ru, всего пострадали 11 человек, шесть госпитализированы. Удар был нанесен в 05:00.

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