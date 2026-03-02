Собянин: «Зима в Москве» показала эффект от совместных усилий города и бизнеса

За три месяца проведения проекта «Зима в Москве» в столице состоялось более 57 тысяч благотворительных акций, спортивных и ярких праздничных мероприятий, а также семейных и детских программ. Итоги подвел в своем блоге Сергей Собянин.

«“Зима в Москве” объединила 32 миллиона жителей и гостей столицы — на семь процентов больше, чем годом ранее. По всему городу работало свыше 400 площадок, а число гостей окружных мероприятий выросло более чем на 50 процентов по сравнению с прошлым годом», — написал Мэр Москвы.

Экономический эффект

По предварительным подсчетам, в декабре 2025 — январе 2026 года выручка организаций сферы общественного питания, культуры и досуга увеличилась на 10,5 процента в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлой зимы и составила 235,3 миллиарда рублей. В том числе обороты кафе и ресторанов выросли на 8,4 процента, индустрии спорта — на 18,4 процента, кино — на 39,3 процента, театров и сферы искусства — на 8,4 процента, а продажи сувениров увеличились на 18,2 процента.

Добрые дела

Многие городские пространства стали не просто местами для отдыха и развлечений, а центрами добрых дел. В павильонах «Фабрика подарков» проекта «Москва помогает» каждый мог поддержать участников специальной военной операции (СВО), детей из новых регионов или сделать вклад в другое доброе дело.

Пункты сбора подарков организовали в штабах по сбору гуманитарной помощи, волонтерских центрах «Доброе место» и магазинах проекта «Сделано в Москве». Вместе горожане собрали более 50 тысяч подарков.