Собянин: «Зима в Москве» показала эффект от совместных усилий города и бизнеса

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 29 0

По всему городу работало свыше 400 площадок, а число гостей окружных мероприятий выросло более чем на 50 процентов по сравнению с прошлым годом.

Как прошла «Зима в Москве»

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

За три месяца проведения проекта «Зима в Москве» в столице состоялось более 57 тысяч благотворительных акций, спортивных и ярких праздничных мероприятий, а также семейных и детских программ. Итоги подвел в своем блоге Сергей Собянин.

«“Зима в Москве” объединила 32 миллиона жителей и гостей столицы — на семь процентов больше, чем годом ранее. По всему городу работало свыше 400 площадок, а число гостей окружных мероприятий выросло более чем на 50 процентов по сравнению с прошлым годом», — написал Мэр Москвы.

Экономический эффект

По предварительным подсчетам, в декабре 2025 — январе 2026 года выручка организаций сферы общественного питания, культуры и досуга увеличилась на 10,5 процента в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлой зимы и составила 235,3 миллиарда рублей. В том числе обороты кафе и ресторанов выросли на 8,4 процента, индустрии спорта — на 18,4 процента, кино — на 39,3 процента, театров и сферы искусства — на 8,4 процента, а продажи сувениров увеличились на 18,2 процента.

Добрые дела

Многие городские пространства стали не просто местами для отдыха и развлечений, а центрами добрых дел. В павильонах «Фабрика подарков» проекта «Москва помогает» каждый мог поддержать участников специальной военной операции (СВО), детей из новых регионов или сделать вклад в другое доброе дело.

Пункты сбора подарков организовали в штабах по сбору гуманитарной помощи, волонтерских центрах «Доброе место» и магазинах проекта «Сделано в Москве». Вместе горожане собрали более 50 тысяч подарков.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
Гороскоп на Кровавую луну: что ждать знакам зодиака в день затмения 3 мар...

Последние новости

10:58
«Число еще увеличится»: Трамп впервые признал потери США в Иране
10:53
️Бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов покончил с собой в гостинице
10:49
Российские каратисты завоевали большинство медалей на «Кубке наций» в Москве
10:41
Не могут оплатить: сколько денег потеряли турфирмы из-за конфликта на Ближнем Востоке
10:18
Собянин: «Зима в Москве» показала эффект от совместных усилий города и бизнеса
9:59
ЦАХАЛ зафиксировал новый ракетный удар из Ирана

Сейчас читают

Су-35с выполнил боевое дежурство. Лучшее видео из зоны СВО
Опасно лететь? Что происходит с рейсами в Египет
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 марта, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео