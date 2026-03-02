Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ

Евгения Алешина
Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Путин созвонился с президентом ОАЭ Нахайяном

Фото: Казаков Александр/ТАСС

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщает эмиратское агентство WAM.

Стороны обсудили эскалацию на Ближнем Востоке. В частности, в ходе беседы обсуждалась тема атак Ирана по территории ОАЭ и других арабских государств.

«Президенты России и ОАЭ призвали к незамедлительному прекращению военной эскалации, чтобы избежать разрастания конфликта в регионе, а также к возобладанию диалога, политических решений для различных проблем», — говорится в сообщении.

Эскалация на Ближнем Востоке

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР объявил о начале операции «Правдивое обещание-4» и нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.

Иран впервые применил гиперзвуковые ракеты «Фаттах», способные развивать скорость до 15 Махов (более 18 500 километров в час) и преодолевать системы ПРО.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее предупреждал, что удары будут продолжаться и становиться «более болезненными», пока США и Израиль не прекратят атаки.

Ранее 5-tv.ru писал, что десятки мирных жителей Ирана стали жертвами ударов Израиля и США по провинции Фарс.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

