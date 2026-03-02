Десятки мирных жителей Ирана стали жертвами ударов Израиля и США по провинции Фарс

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 102 0

Авиация продолжает атаковать суверенную территорию исламской республики.

Число погибших при атаке США и Израиля по провинции Фарс

Фото: Reuters/Amir Cohen

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана

В иранской провинции Фарс 35 человек погибли в результате массированных обстрелов со стороны вооруженных сил США и Израиля. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Согласно сведениям журналистов, как минимум 13 мирных граждан скончались в городе Шираз, расположенном в южной части страны. Трагические инциденты также зафиксированы в населенном пункте Ламерд и других точках региона. Расширение географии жертв затронуло и столицу: двое выходцев из Фарса погибли в ходе атак на Тегеран.

Местные власти выражают серьезную обеспокоенность тем, что итоговое число погибших может существенно вырасти.

«35 человек из числа жителей провинции Фарс приняли мученическую смерть в результате атак США и сионистского режима; учитывая продолжение воздушных атак врага сегодня утром, эта цифра может увеличиться», — подчеркнуло агентство в социальных сетях.

Вооруженный конфликт перешел в активную фазу 28 февраля, когда Вашингтон и Тель-Авив инициировали полномасштабную военную операцию на иранской территории. Американское руководство объяснило свои действия необходимостью обеспечения безопасности соотечественников. В ходе налетов пострадало множество объектов, включая начальную школу в городе Минаб.

На фоне гибели духовного лидера аятоллы Али Хаменеи Тегеран развернул ответную операцию «Правдивое обещание — 4». Иранские военные нанесли ракетные удары по зарубежным базам Пентагона и израильским городам, что привело к сопутствующим разрушениям в ОАЭ, Бахрейне, Ираке и Омане.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война Израиля и Ирана
2 мар
Почти все — в ОАЭ: названо число российских туристов на Ближнем Востоке
2 мар
Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
2 мар
Людей срочно эвакуировали из аэропорта кипрского города Пафос
2 мар
Была атакована одна из центральных площадей Тегерана
2 мар
Нефтяной танкер атакован у берегов Омана — есть погибшие
2 мар
Путин в международном разговоре обсудит обострение ситуации вокруг Ирана
2 мар
«Я достал его первым»: Трамп заявил о двух попытках Ирана убить его
2 мар
«Не теряем оптимизма»: турист рассказал о напряженной обстановке в Дубае
2 мар
Билет домой: из Абу-Даби вылетает первый после начала кризиса самолет
2 мар
Судьба остается неизвестной: Иран нанес удар по офису Нетаньяху
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
Гороскоп на Кровавую луну: что ждать знакам зодиака в день затмения 3 мар...

Последние новости

15:34
Сугробы тяжелее бетона: крыши зданий рушатся по всей стране
15:33
Почти все — в ОАЭ: названо число российских туристов на Ближнем Востоке
15:18
Путин призвал обеспечить ветеранов СВО рабочими местами
15:13
Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
15:13
СК возбудил уголовное дело после сюжета Пятого канала о незаконной пристройке в ЖК
15:01
Защита от «Шахедов»: Британия попросила Украину о помощи в Персидском заливе

Сейчас читают

Михаил Ошеров: О ситуации на Ближнем Востоке — никаких переговоров с американцами
️Бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов покончил с собой
«Намеренно не попали»: почему Иран не ударил по авианосцу США
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео