Десятки мирных жителей Ирана стали жертвами ударов Израиля и США по провинции Фарс

В иранской провинции Фарс 35 человек погибли в результате массированных обстрелов со стороны вооруженных сил США и Израиля. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Согласно сведениям журналистов, как минимум 13 мирных граждан скончались в городе Шираз, расположенном в южной части страны. Трагические инциденты также зафиксированы в населенном пункте Ламерд и других точках региона. Расширение географии жертв затронуло и столицу: двое выходцев из Фарса погибли в ходе атак на Тегеран.

Местные власти выражают серьезную обеспокоенность тем, что итоговое число погибших может существенно вырасти.

«35 человек из числа жителей провинции Фарс приняли мученическую смерть в результате атак США и сионистского режима; учитывая продолжение воздушных атак врага сегодня утром, эта цифра может увеличиться», — подчеркнуло агентство в социальных сетях.

Вооруженный конфликт перешел в активную фазу 28 февраля, когда Вашингтон и Тель-Авив инициировали полномасштабную военную операцию на иранской территории. Американское руководство объяснило свои действия необходимостью обеспечения безопасности соотечественников. В ходе налетов пострадало множество объектов, включая начальную школу в городе Минаб.

На фоне гибели духовного лидера аятоллы Али Хаменеи Тегеран развернул ответную операцию «Правдивое обещание — 4». Иранские военные нанесли ракетные удары по зарубежным базам Пентагона и израильским городам, что привело к сопутствующим разрушениям в ОАЭ, Бахрейне, Ираке и Омане.

