Десятки мирных жителей Ирана стали жертвами ударов Израиля и США по провинции Фарс
Авиация продолжает атаковать суверенную территорию исламской республики.
Фото: Reuters/Amir Cohen
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В иранской провинции Фарс 35 человек погибли в результате массированных обстрелов со стороны вооруженных сил США и Израиля. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Согласно сведениям журналистов, как минимум 13 мирных граждан скончались в городе Шираз, расположенном в южной части страны. Трагические инциденты также зафиксированы в населенном пункте Ламерд и других точках региона. Расширение географии жертв затронуло и столицу: двое выходцев из Фарса погибли в ходе атак на Тегеран.
Местные власти выражают серьезную обеспокоенность тем, что итоговое число погибших может существенно вырасти.
«35 человек из числа жителей провинции Фарс приняли мученическую смерть в результате атак США и сионистского режима; учитывая продолжение воздушных атак врага сегодня утром, эта цифра может увеличиться», — подчеркнуло агентство в социальных сетях.
Вооруженный конфликт перешел в активную фазу 28 февраля, когда Вашингтон и Тель-Авив инициировали полномасштабную военную операцию на иранской территории. Американское руководство объяснило свои действия необходимостью обеспечения безопасности соотечественников. В ходе налетов пострадало множество объектов, включая начальную школу в городе Минаб.
На фоне гибели духовного лидера аятоллы Али Хаменеи Тегеран развернул ответную операцию «Правдивое обещание — 4». Иранские военные нанесли ракетные удары по зарубежным базам Пентагона и израильским городам, что привело к сопутствующим разрушениям в ОАЭ, Бахрейне, Ираке и Омане.
Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 2 мар
- Почти все — в ОАЭ: названо число российских туристов на Ближнем Востоке
- 2 мар
- Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
- 2 мар
- Людей срочно эвакуировали из аэропорта кипрского города Пафос
- 2 мар
- Была атакована одна из центральных площадей Тегерана
- 2 мар
- Нефтяной танкер атакован у берегов Омана — есть погибшие
- 2 мар
- Путин в международном разговоре обсудит обострение ситуации вокруг Ирана
- 2 мар
- «Я достал его первым»: Трамп заявил о двух попытках Ирана убить его
- 2 мар
- «Не теряем оптимизма»: турист рассказал о напряженной обстановке в Дубае
- 2 мар
- Билет домой: из Абу-Даби вылетает первый после начала кризиса самолет
- 2 мар
- Судьба остается неизвестной: Иран нанес удар по офису Нетаньяху
Читайте также
43%
Нашли ошибку?