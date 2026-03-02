«Я даже улыбаться не могу»: Губин рассказал о проблемах со здоровьем

|
Дарья Корзина
Певец также признался, что хромает на одну ногу.

Андрей Губин рассказал о проблемах со здоровьем

Фото: Белкин Алескей/ТАСС

Губин: я не могу улыбаться и разговаривать по телефону — мне больно

Певец Андрей Губин испытывает сильные боли, которые влияют на его способность говорить и даже улыбаться. Об этом артист рассказал в новом интервью, опубликованном на YouTube.

«Я даже улыбнуться не могу, мне больно. Мне больно, мне даже говорить больно. Я вообще не разговариваю ни с кем. <…> По телефону мне звонят, я иногда даже поговорить не могу», — поделился он.

Певец также добавил, что боли стали причиной невозможности заниматься даже простыми бытовыми делами, такими как выход из постели или поход в магазин.

«У меня колоссальные проблемы со здоровьем. Колоссальнейшие. У меня магазин продуктовый — 100 метров. Чтобы одеться и до магазина дойти, это целая история», — рассказал Губин.

Кроме того, музыкант посетовал, что в условиях постоянной боли вынужден отказаться от концертной деятельности. По его словам, его состояние не позволяет выступать на сцене.

«У меня ногу свело, я хромаю на одну ногу. Ты хочешь, чтобы я на сцену, чтобы хромым выходил? Зачем мне, если мне есть что кушать?» — сказал он, подчеркнув, что не собирается работать в таких условиях и подвергать себя публичному позору.

Несмотря на все трудности, Губин выразил надежду на улучшение своего состояния. Он заверил, что продолжает работать над собой и надеется на выздоровление.

«Только у меня часовая тренировка, а остальное время я лежу все время. Я ужасно себя чувствую, это даже не обсуждается», — сказал он.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, у актера Дмитрия Поднозова диагностирован рак легких с метастазами в мозг. В связи с необходимым лечением он вынужден приостановить свою профессиональную деятельность не менее чем на шесть месяцев.

