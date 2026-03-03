«Таких немного в мире»: Лепс после расставания с Кибой нашел новое увлечение

Лепс высказался об актерском образовании: «Есть такое понятие, как дар»

Народный артист РФ Григорий Лепс воспел актерский талант как явление на премьере фильма «Новая теща». В этой комедии он сыграл небольшую роль — камео, но скорее в качестве развлечения, а не воплощения тайных амбиций. Как рассказал исполнитель корреспонденту 5-tv.ru, он не планирует искать новые проекты, так как не одарен соответствующим образом, да и образования специального не имеет.

«Существует такое понятие, как дар. Образование, конечно, это очень важно, очень важно, в любой профессии очень важно, даже в профессии дворника. Он учится, когда метет, понимаете, но существует такое понятие, как дар. Есть люди просто одаренные, настоящие актеры по природе по своей. Так Бог решил», — поделился Лепс.

Как отметил певец, по-настоящему талантливому актеру не нужны условия, чтобы войти в образ — они готовы перевоплотиться в любой момент. А тем, кто, как и сам Григорий Викторович, хорош в другом, не стоит с ними соревноваться.

«Одаренные ребята. Таких немного в мире, но они существуют в нашем актерском мире, насколько я могу судить об этом. Хотя я не профессионал и не могу давать оценки, но отличить хорошую игру от плохой в состоянии», — подчеркнул артист.

В отличие от Лепса, в кино стремятся многие представители российского шоу-бизнеса, у которых ни диплома престижного театрального вуза нет, ни таланта, по мнению некоторых критиков. Телеведущие, блогеры, юмористы, певцы пробуют себя в новом жанре с удовольствием и обращают внимание только на поддержку фанатов, а недобрые комментарии пропускают мимо ушей.

Поющая ведущая Ольга Бузова, например, недавно исполнила мечту, которую вынашивала 15 лет. Она исполнила главную роль в комедии «Равиоли Оли» и с полнейшим восторгом красовалась на премьере. Стоит отметить, чтобы ни говорили хейтеры, отличающий плохую игру от хорошей Григорий Лепс Бузову поддерживает.

«Ну, как тут можно считать? Ольга Бузова востребованный во всех отношениях человек — что поет, что играет, все это смотрят, все это видят. Ответ налицо!» — заявил певец, подчеркнув, что трудолюбию ведущей тоже можно позавидовать.

