Путин назначил Георгия Михно послом в Польше

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 69 0

От этой должности освобожден Сергей Ордаш.

Кто стал послом России в Польше

Фото: © РИА Новости/Сергей Отрошко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент РФ Владимир Путин назначил Георгия Михно новым главой дипломатической миссии России в Польше. Соответствующий указ опубликован 3 марта на официальном портале правовой информации.

«Назначить Михно Георгия Викторовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Польша», — написано в документе.

Михно сменил на этой должности Андрея Ордаша, который с декабря прошлого года был временным поверенным в делах России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова в ответ на требования Варшавы репараций от Москвы предложила отправить ссылку на видео оперы «Иван Сусанин», посвященной подвигу русского крестьянина. Польские войска, планировавшие убийство юного царя Михаила Романова, наткнулись на проводника, который ценой своей жизни увел их в непроходимую местность.

О планах Польши подать иск против России в феврале рассказал газете Financial Times директор польского Института оценки военных потерь имени Яна Карского Бартош Гондек. По его словам, провести исследование с этими целями поручил премьер страны Дональд Туск.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджер МАХ.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.17
-0.10 90.73
-0.57
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:59
Цена газа в Европе превысила $700 из-за перекрытия Ормузского пролива
12:55
Проверят мышление: в девятых классах введут устный экзамен по истории
12:47
Золотая аренда: сдача квартир для домашнего ареста становится выгодным бизнесом
12:26
Взять штурмом посольство: на Ближнем Востоке разгораются антиамериканские протесты
12:22
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Бобылевка в Сумской области
12:12
Лекарства по списку: федеральный регистр пациентов заработал в России

Сейчас читают

Под лед Байкала на 91 метр: Алексей Молчанов установил 42-й мировой рекорд
Бумеранг ударит по всем: какую угрозу для мира несет конфликт на Ближнем Востоке
Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео