«Все запрещаю»: Джиган о воспитании детей

|
Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 33 0

Многодетный отец хотел, чтобы все поверили в его строгие методы воспитания, но дети сразу выдали обман.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Рэпер Джиган: я строгий папа

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) считает себя строгим родителем, этим он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на празднике для всех влюбленных МУЗ-ТВ в Государственном Кремлевском дворце.

«Я строгий», — сказал он с улыбкой.

При этом Джиган уточнил, что в доме есть четкие правила — особенно в вопросах режима и питания.

«Вот что касается еды — очень строго», — добавил рэпер.

На мероприятие Джиган пришел вместе с детьми, весело проводя с ними время. И это особенно актуально на фоне непростого периода в его личной жизни.

Джиган и его бывшая супруга, модель и блогер Оксана Самойлова, сейчас находятся в процессе развода после почти 13 лет брака. Официальное заявление Самойлова подала 6 октября 2025 года. В их семье четверо детей: дочери Ариела, Лея и Майя и сын Давид.

История расставания пары активно обсуждается в СМИ. Задолго до подачи документов супруги перестали появляться вместе на публике, что породило слухи о серьезном кризисе. Позже Самойлова призналась, что приняла решение о разводе из-за расхождения жизненных приоритетов. По ее словам, она чувствовала усталость от роли не только матери, но и человека, который держит на себе всю организацию семейной жизни.

При этом, несмотря на официальный статус «почти бывших супругов», Джиган и Самойлова продолжают оставаться родителями общих детей. Процесс развода идет небыстро, а вопросы, связанные с семьей, по-прежнему требуют внимания и участия обеих сторон.

Особенно болезненно ситуацию переживают дети. Старшая дочь Ариела ранее призналась, что новость о разводе родителей стала для нее шоком. Для подростка перемены оказались непростыми — и это неудивительно: публичная семья всегда находится под пристальным вниманием.

На фоне этих событий слова Джигана о строгости звучат иначе. Возможно, за жестким «нельзя» и контролем режима стоит желание сохранить для детей ощущение стабильности. Четкие правила, понятный распорядок, контроль за питанием и сном — это то, что остается неизменным, когда вокруг происходят перемены.

История Джигана и Самойловой — еще одно напоминание о том, что даже в публичных семьях все держится на обычных человеческих вещах: ответственности, заботе и попытке сохранить для детей нормальную жизнь. И, судя по его словам, свою роль отца рэпер продолжает воспринимать всерьез, независимо от того, что происходит в его личной жизни.

К слову, развод идет по очень сложному пути. Как сообщал ранее 5-tv.ru, адвокатам Джигана удалось настроить вторую сторону на вариант мирного соглашения, к которому изначально призывал артист. А причина проста — раздел имущества, который был не в его пользу.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.61
0.44 90.31
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:58
Без жира, без сахара и без пользы: от каких ПП-продуктов стоит отказаться
8:49
В столице подвели итоги акции «Ход добра» для военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях
8:47
«Все запрещаю»: Джиган о воспитании детей
8:30
«Сцена из кино»: как тишина влияет на отношения в паре
8:19
КСИР попытался атаковать военный флот США в Саудовской Аравии
8:08
Под матрасом или на вкладе? Как выгоднее копить деньги и увеличить доход в 2026 году

Сейчас читают

«Внимание всем!»: в регионах России прозвучат сирены и прервется телерадиовещание
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года
Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео