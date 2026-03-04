«Давайте-ка вы угомонитесь»: Уколова о работе с Кологривым

|
Лана Шевченко
Актеры работали вместе над созданием четырех фильмов.

Фото, видео: Сергей Карпухин/ТАСС; 5-tv.ru

Актриса Уколова: Никита Кологривый — человек-импровизация

Актриса Анастасия Уколова рассказала корреспонденту 5-tv.ru на съемках второй части фильма «Сокровища гномов: Пещера Али-Бабы» о работе с партнером по площадке — Никитой Кологривым.

По словам Уколовой, Кологривый — артист, который живет импровизацией.

«Никита в целом, он и есть импровизация. Это всегда, конечно, с ним смешно, весело сниматься», — призналась актриса.

Она отметила, что на площадке с ним никогда не бывает скучно: сцены могут неожиданно получить новое звучание благодаря его реакции или реплике. Однако все зависит от конкретного эпизода и задач режиссера.

«Если импровизация подходит под состояние героя, то нам позволяют это делать. Если нет, говорят: «Давайте-ка вы угомонитесь и приблизитесь к форме, которая заявлена у нас сегодня в выборке сцен», — добавила Уколова.

Актриса подчеркнула, что в кино импровизация — это инструмент, который работает только тогда, когда не разрушает драматургию сцены. Поэтому на съемках всегда есть баланс между свободой актеров и четкой режиссерской задачей.

Фильм «Сокровища гномов: Пещера Али-Бабы» продолжает приключенческую историю, где юмор и динамика играют важную роль. Судя по словам Уколовой, атмосфера на площадке соответствующая — живые эмоции, смех и рабочая дисциплина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Никита Кологривый считает работников кино в хорошем смысле этого слова сумасшедшими людьми и большими энтузиастами. Кологривый признался, что именно за такой настрой и коллектив он любит свою профессию.

