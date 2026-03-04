Травля из-за лишнего веса, развод и новый мужчина: как живет Ольга Картункова

Ольга Картункова отмечает 48-летие

Юмористка и актриса Ольга Картункова прославилась благодаря участию в КВН. Она известна своим необычным образом — громкой и довольно суровой женщины, которая может за себя постоять и даже в случае чего «дать сдачи» обидчику.

Такое амплуа особенно полюбилось российской аудитории, однако артистку все равно критиковали за ее внешний вид. Так, несколько лет назад Картункова неожиданно исчезла из поля зрения, а затем ошеломила своих поклонников.

Знаменитость сбросила около 60 килограммов и заметно преобразилась. Сайт 5-tv.ru в 48-й день рождения артистки рассказывает, что подтолкнуло ее к таким переменам и как она живет сейчас.

Юная комедиантка

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

О личной жизни Картункова рассказывает неохотно. С самого рождения ей было дано необыкновенное чувство юмора, которое она продолжала развивать с возрастом.

Родители юной комедиантки мало обращали внимания на особый озорной характер дочки и не имели близких отношений с искусством, от чего порой поведение Оли их удивляло. В детстве будущей звезде приходилось учиться защищать себя от недоброжелателей — возможно, именно отсюда растут корни ее уникального образа.

Картункова всегда была душой компании, веселила и смешила своих друзей, была активной и громкой, однако также часто участвовала в конфликтах и даже драках.

Стать знаменитой будущая артистка хотела всегда, но родители настояли на получении более практичной профессии, совсем несвязанной с шоу-бизнесом и искусством. Окончив девять классов, Ольга подала документы на юридический факультет, выбрав специальность делопроизводителя.

Дело случая

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Картункова, несомненно, оказалась в свое время и на своем месте. По специальности актриса никогда не работала, случайно оказавшись в команде КВН Пятигорска.

Знаменитость хотела быть как можно ближе к артистам, поэтому утроилась в городской Дом Культуры детским методистом. Актриса любила КВН, и однажды простая случайность навсегда изменила ее жизнь.

Пятигорская команда репетировала и выступала в ДК. Во время одного из номеров Ольге предложили выйти на замену заболевшей участницы — больше коллектив Картункова с ярким, немного грубоватым, но простым юмором не покидала. В 2006 году команда Пятигорска «Ноев ковчег» отправилась в Москву, где приняла участие в главных играх КВН.

Возрастающая популярность

К 2009-му коллектив добивается попадания в финал Центральной краснодарской лиги, а в 2010-м меняет название на «ГородЪ ПятигорскЪ» — капитаном, конечно, становится Ольга Картункова, которая спустя некоторое время приводит команду к победе в Первой лиге, а затем и в Высшей.

Участники всегда характеризовали артистку как требовательную, целеустремленную и талантливую актрису с необыкновенным чувством юмора, силой воли и характером.

В 2014-м Картункова стала участницей комедийного шоу «Однажды в России». Амплуа суровой русской женщины, способной любого поставить на место, укрепилось за Ольгой — в основном из-за своего внешнего вида и нестандартной фигуры.

После артистка снялась в нескольких кинолентах — в ее фильмографии значатся такие фильмы, как «Жених», «Сеструха», «СамоИрония судьбы», «Две девицы на мели» и другие.

Неожиданные изменения и травля

Как признавалась сама актриса, жить с немаленьким весом ей приходилось тяжело, хотя лишние килограммы никогда не заставляли ее сильно комплексовать. Нагрузка на организм постепенно увеличивалась, из-за чего страдало здоровье Картунковой — в особенности ноги.

Именно тогда артистка осознала, что необходимо задуматься о своем организме. В 2013-м к похудению подтолкнула травма ноги.

Ольга за помощью обратилась к диетологу, который помог ей снизить вес с 134 до 99 килограммов. Однако счастье продлилось недолго — в какой-то момент знаменитость «сорвалась» и вновь сильно поправилась.

Картункова не сдавалась: она снова взяла себя в руки, и старания звезды не прошли даром. Она похудела на 60 килограммов, совсем отказавшись от мучного и различных сладостей.

Теперь в ее рационе большое количество овощей и фруктов. Несмотря на то, что Картункова старалась не обращать внимание на комментарии недоброжелателей, один случай все же произвел на артистку большое впечатление.

«У меня была такая ситуация в 2011 году, когда человек написал: „Жирная. Уйди с экрана. Противно на тебя смотреть. Ты еще и потеешь, наверное, воняешь“», — делилась звезда.

После изменений во внешнем виде знаменитости многие стали заявлять, что она потеряла свою индивидуальность. Кто-то и вовсе стал обвинять комика в использовании пластической хирургии, просто не веря, что она способна избавиться от лишних килограммов самостоятельно.

«Толстая — плохо, худая — плохо. Постоянные качели», — смеется актриса.

Некоторое время негатив настолько демотивировал Картункову, что она задумалась о прекращении карьеры. Однако актриса нашла поддержку в близких и теперь не старается понравиться всем вокруг — она ценит любовь, которую получает от поклонников и родных.

Личная жизнь

Фото: Кадр из сериала «Две девицы на мели», 2019–2021 г.

Именно близкие люди поддержали артистку в сложный момент. В 1997 году она вышла замуж за Виталия Картункова, с которым училась в одном вузе.

Через некоторое время у пары родился сын Саша, а спустя год — дочь Виктория. Тогда знаменитость уделяла огромное внимание сцене и мало проводила времени дома.

Стремление жены похудеть супруг поддержал. Со стороны их брак казался идеальным, однако на деле все оказалось не так благополучно.

Недавно звезда КВН заявила, что рассталась с мужем еще в 2017-м. Они провели вместе 21 год, однако приняли решение разойтись.

По словам самой Картунковой, Виталий рядом с ней не был счастлив. Супруги не хотели истязать друг друга, поэтому предпочли развестись.

Картункова сейчас

Сейчас популярная артистка по-настоящему счастлива. Ее новый избранник Владимир — человек, которого она знает очень давно, мужчина является ее концертным директором.

«Он сначала был моим директором, и мы влюбились, все до кучи. Эта история — на все года. Как это бывает: ты сидишь все время на диване, диван большой, но ты сидишь всегда на одном месте. И потом садишься и думаешь: „А! Вот они, мои ямочки, так уютно, как хорошо“. Вот я села на этот диван, мне очень хорошо, я не пересаживаюсь. Я прямо сижу, и мне удобно», — сделала забавное сравнение актриса.

Владимир смог дать Картунковой ту заботу и любовь, о которых она так мечтала. Однако вступать в брак партнеры пока не спешат, а подходят к отношениям очень осознанно.

После своего преображения звезда призывает всех женщин бороться с лишним весом и объясняет, что они «убивают всю красоту». Она советует верить в себя и никогда не сдаваться.

Взрослые дети звезды уже «выпорхнули» из родительского гнезда и разъехались — дочка пошла по стопам мамы, а сын женился. Артистка продолжает активно строить свою карьеру и сниматься в кино.

