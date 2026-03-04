Переносы из-за праздников: как в России изменится график выплаты пенсий

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова

Даты будут зависеть не от вида выплаты, а от региона проживания и выбранного способа доставки.

Как в России изменится график выплаты пенсий в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Чаплин рассказал об изменении графика выплаты пенсий в марте из праздника

Выплаты пенсии в России производятся в период с третьего по 25-е число каждого месяца за текущий месяц. Точная дата в 2026 году будет зависеть не от вида выплаты, а исключительно от региона проживания пенсионера и выбранного способа доставки. Об этом журналистам Life.ru рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

По его словам, узнать свою персональную дату можно на региональном сайте Социального фонда РФ (СФР), выбрав свой регион и найдя раздел о выплате и доставке пенсий, а также по федеральному номеру горячей линии или в своем почтовом отделении.

Если вы не успели получить пенсию на почте в день доставки, это можно сделать в любое время до 25 числа. Если и тогда опоздали, в следующем месяце вы получите сумму за оба периода. При получении пенсии через банки региональное отделение СФР перечисляет средства в установленные дни. Банки в таком случае должны начислить сумму не позднее следующего рабочего дня в любое время суток.

Как выплачивается пенсия в праздники и выходные

В праздничные дни и выходные ситуация иная — пенсия перечисляется в последний рабочий день перед ними. В частности, в марте в связи с Международным женским днем выплаты за седьмое-девятое числа будут производиться 6 марта. Если же персональная дата приходится на 14–15 марта, средства поступят 13-го.

С 1 января страховые пенсии были проиндексированы на 7,6%, социальные с 1 апреля — на 6,8%. Люди с инвалидностью получают выплаты на общих основаниях в зависимости от региона и способа доставки. При этом жители Крайнего Севера и приравненных территорий имеют право на дополнительные повышающие коэффициенты, даты доставки могут плавать из-за особых местных условий и транспортной доступности.

Чтобы изменить способ доставки, необходимо подать соответствующее заявление через «Госуслуги», Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) или лично в клиентской службе СФР. Новая схема выплаты пенсии начнет действовать со следующего месяца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие выплаты пенсионеры должны запрашивать самостоятельно.

