В Москве зарегистрировано более 919 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. В предприятиях этой сферы заняты более 3,7 миллиона человек — каждый третий работающий в городе. Такая масштабная база превращает малый бизнес в одного из главных партнеров столицы при решении самых разных задач — от обеспечения повседневных нужд жителей до реализации крупных инфраструктурных проектов. О госзакупках у субъектов малого предпринимательства Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

«Правительство Москвы предлагает предпринимателям широкий спектр мер поддержки. Но одна из наиболее значимых — возможность участвовать в государственных закупках и продавать свою продукцию или услугу надежному покупателю по разумной цене. Без сомнения, это то, что нужно любому честному и добросовестному предпринимателю», — написал Мэр Москвы.

Что город закупает у малого бизнеса

В 2025 году в рамках федерального закона № 44 «О закупках продукции для государственных нужд» Правительство Москвы заключило с представителями малого бизнеса со всей России 268,3 тысячи контрактов. Это почти три четверти от общего числа государственных контрактов города.

В прошлом году больше всего контрактов — 48,6 тысячи — пришлось на медицинские изделия и лекарства. На втором и третьем местах — строительные товары (22,7 тысячи контрактов), а также хозяйственные изделия, включая бытовую технику (20,9 тысячи).

Кроме того, город активно закупал у малого бизнеса образовательные услуги (20,1 тысячи контрактов), информационно‑технологические товары, средства связи, оргтехнику и электронику (13,5 тысячи).

Почти 60 процентов контрактов заключили с московскими предпринимателями, остальные — с региональными поставщиками. Среди наиболее активных участников закупок — представители малого бизнеса из Московской, Свердловской, Нижегородской и Владимирской областей, а также из Санкт-Петербурга.