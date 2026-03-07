Сон по расписанию: ученые вычислили идеальное время для отдыха

Daily Mail: человеку необходимо спать ровно семь часов и 18 минут каждые сутки

Для эффективной профилактики возникновения сахарного диабета второго типа человеку необходимо спать ровно 7 часов и 18 минут каждые сутки. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на результаты масштабного исследования китайских ученых из Наньтунского университета.

Специалисты проанализировали медицинские показатели и режим дня более чем 23 тысяч взрослых добровольцев из США. В ходе работы изучалась связь между продолжительностью отдыха и уровнем сахара в крови, что позволило определить наиболее оптимальный временной отрезок для сохранения здоровья.

Эксперты установили, что отклонение от этой нормы в любую сторону негативно сказывается на чувствительности организма к инсулину. Особую опасность представляют долгие сны по выходным: привычка «отсыпаться» после рабочей недели может быть столь же вредной, как и хроническая бессонница.

Авторы работы предупреждают, что нерегулярный режим формирует «порочный круг», где нарушения метаболизма портят качество сна, а плохой сон еще сильнее подрывает здоровье. Однако для тех, кто сильно недосыпает в будни, дополнительные два часа в субботу и воскресенье могут принести умеренную пользу, но только в качестве временной меры.

Согласно данным исследования, стабильный сон в пределах семи-восьми часов поддерживает нормальное усвоение глюкозы. В то же время дефицит ночного отдыха провоцирует рост артериального давления, развитие воспалительных процессов и активную выработку гормонов стресса.

Ученые подчеркивают, что их выводы носят наблюдательный характер, поэтому прямую причинно-следственную связь еще предстоит подтвердить. Тем не менее полученные результаты наглядно демонстрируют, что именно последовательность и строгое соблюдение тайминга являются ключевыми факторами в защите организма от диабета и других обменных дисфункций.

