Хегсет: у США проблемы не с Россией и Китаем, а с Ираном

Мурад Устаров
Мурад Устаров

Москва и Пекин призывают прекратить атаки на Тегеран.

США о России и Китае

Фото: Mark Schiefelbein/ТАСС

Штаты имеют проблемы не с Россией и Китаем, а с «ядерными амбициями» Ирана. Об этом сообщил министр войны США Пиг Хегсет на пресс-конференции.

«У меня нет для них (России и Китая – Прим. ред.) никакого послания, и они здесь не играют существенной роли, и наша проблема не с ними, а с ядерными амбициями Ирана», — заявил он.

Москва и Пекин неоднократно призывали Вашингтон и Тель-Авив прекратить агрессию против Тегерана. После начала боевых действий Россия и Китай созвали срочной заседание Совбеза ООН в связи началом боевых действий. 

С 28 февраля США и Израиль атаковали Иран, объявив о начале военной операции. По данным ЦАХАЛ и иранских источников, погибло все высшее военно-политическое руководство Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Конфликт вышел далеко за пределы двустороннего противостояния. Иран наносит ответные удары по территории Израиля, американским базам на Ближнем Востоке.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года

