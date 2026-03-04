Путин открыл новые школы и детсады в регионах по видеосвязи

С 2019 года на модернизацию образовательно инфраструктуры направили порядка 940 миллиардов рублей.

В России сегодня открывают сразу несколько новых школ и детских садов. Об этом на совещании с правительством заявил Владимир Путин. Он принял участие в церемонии в формате видеоконференции. На связи — Владимирская, Иркутская, Оренбургская и Свердловская области. Президент подчеркнул, что создание таких объектов — часть большой работы по укреплению образовательной инфраструктуры.

«Начиная с 2019 года на модернизацию образовательной инфраструктуры школ и детских садов в рамках целого ряда государственных программ и проектов из федерального бюджета было направлено порядка 940 миллиардов рублей. За счет этих средств в том числе построено более 1700 новых зданий школ. В результате создано свыше одного миллиона учебных мест», — заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, графики детсадов и групп продленного дня нужно выстраивать с учетом занятости родителей. Кроме того, правительство намерено улучшать материально-техническую базу, и это касается всех уровней системы образования. Программы средней и высшей школы начнут адаптировать под запросы экономики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Луганской городской детской больнице при поддержке Благотворительного фонда помощи детям Донбасса и «Народного фронта» открылась игровая комната для маленьких пациентов. Она стала четырнадцатой рекреационной зоной, созданной в рамках совместной инициативы.

