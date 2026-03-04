Путин назвал помощь россиянам на Ближнем Востоке задача правительства

Страны Персидского залива заверили, что окажут содействие в возвращении россиян на Родину, отметил президент.
Фото, видео: Reuters/Johannes P. Christo; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Помощь соотечественникам на Ближнем Востоке —задача России. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.
Российский лидер поддерживает связь с руководством в странах Персидского залива. Коллеги заверили, что окажут содействие российским гражданам, отметил президент.
«Но хочу напомнить, что помощь нашим гражданам — это, прежде всего, наша с вами задача», — сказал Путин.
Российский лидер призвал работать серьезным образом, чтобы сделать все возможное для оказания своевременной помощи россиянам в зоне конфликта.
Эскалация на Ближнем Востоке
С 28 февраля США и Израиль атаковали Иран, объявив о начале военной операции. По данным ЦАХАЛ и иранских источников, погибло все высшее военно-политическое руководство Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
Конфликт вышел далеко за пределы двустороннего противостояния. Иран наносит ответные удары по территории Израиля, американским базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Иордании и других странах.
Ранее 5-tv.ru писал, что борт МЧС с покинувшими Иран россиянами прилетел в Жуковский.
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
93%
Нашли ошибку?