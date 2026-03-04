Путин назвал помощь россиянам на Ближнем Востоке задача правительства

Помощь соотечественникам на Ближнем Востоке —задача России. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

Российский лидер поддерживает связь с руководством в странах Персидского залива. Коллеги заверили, что окажут содействие российским гражданам, отметил президент.

«Но хочу напомнить, что помощь нашим гражданам — это, прежде всего, наша с вами задача», — сказал Путин.

Российский лидер призвал работать серьезным образом, чтобы сделать все возможное для оказания своевременной помощи россиянам в зоне конфликта.

Эскалация на Ближнем Востоке

С 28 февраля США и Израиль атаковали Иран, объявив о начале военной операции. По данным ЦАХАЛ и иранских источников, погибло все высшее военно-политическое руководство Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Конфликт вышел далеко за пределы двустороннего противостояния. Иран наносит ответные удары по территории Израиля, американским базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Иордании и других странах.

Ранее 5-tv.ru писал, что борт МЧС с покинувшими Иран россиянами прилетел в Жуковский.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.