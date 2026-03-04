Борт МЧС с покинувшими Иран россиянами прилетел в Жуковский

Лалита Балачандран
Граждане РФ добирались через Азербайджан.

Россияне вернулись из Ирана

Фото: © РИА Новости/ Виталий Белоусов

Тема:
Война Израиля и Ирана

Спецборт МЧС РФ с покинувшими Иран россиянами прилетел в Жуковский, сообщила пресс-служба министерства. Всего на борту Ил-76 117 россиян, из них 54 — дети.

Ранее они покинули Иран через наземные пункты пропуска на границе с Азербайджаном.

В полете россиян сопровождали врачи отряда «Центроспас», а также психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС, писал 5-tv.ru.

Операция была организована по указанию президента России Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова в связи с обострением ситуации в Иране. после ударов США и Израиля. В результате атак со стороны США и Израиля погибли сотни людей, в том числе представители высшего руководства исламской республики.

Эскалация на Ближнем Востоке

США и Израиль начали военную операцию «Эпическая ярость» против Ирана 28 февраля. Убиты верховный лидер страны Али Хаменеи и несколько членов его семьи, включая годовалую внучку, командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур, начальник генерального штаба армии Абдула Рахим Мусави и секретарь Совета обороны Али Шамхани. В Минабе бомба попала в школк для девочек, погибли более 160 человек.

Ответными ударами КСИП поразил израильские территории и американские военные базы на Ближнем Востоке — в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ, боевые действия продолжаются. Кроме того, атакам подвергаются посольства США в регионе. Постпред Ирана при ООН Али Бахрейни заявил, что Тегеран вернется к переговорам с Вашингтоном при условии гарантий безопасности и прекращения военных действий.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Тема:
Война Израиля и Ирана
