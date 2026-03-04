Путин освободил двух пленных венгров, насильно призванных в ВСУ

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Они покинут Россию на самолете с главой МИД Петером Сийярто.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин по просьбе министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто принял решение освободить двух граждан европейской страны, которые были насильно мобилизованы в ряды ВСУ и попали в российский плен. Об этом глава государства сообщил на встрече в Кремле с главой венгерской дипломатии.

«Это граждане, которые имеют двойное гражданство — и украинское, и венгерское. Они были принудительно мобилизованы, и мной принято решение освободить двух человек. Вы сможете, как и просил премьер-министр, забрать их с собой прямо в самолет, на котором вы сюда приехали и на котором вы вернетесь в Будапешт», — сказал Путин.

Мужчины имеют двойное гражданство — украинское и венгерское. Владимир Путин предложил Сийярто забрать освобожденных соотечественников немедленно. Мужчины вернутся в Будапешт тем же бортом, на котором венгерская делегация прилетела в Москву.

«Вы сможете забрать их с собой прямо в самолет, на котором вы сюда приехали и на котором вы вернетесь в Будапешт», — сказал российский лидер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в начале февраля Россия вернула 157 своих военнослужащих, находившихся в украинском плену. Всех освобожденных россиян доставили в Белоруссию, где им оказали медицинскую и психологическую помощь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

