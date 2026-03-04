Московская область стала лидером по строительству жилья

В список лучших вошли еще шесть регионов страны.

Хуснуллин: Московская область стала лидером по вводу жилья в 2025 году

В 27 регионах России за год ввели более одного миллиона квадратных метров жилья. Об этом вице-премьер России Марат Хуснуллин доложил на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Абсолютным лидером стала Московская область. В ней ввели почти 12,5 миллиона квадратных метров жилья. В число регионов с наибольшими показателями также вошли Москва, Краснодарский край, Ленинградская и Свердловская области, Татарстан и Башкортостан.

«В сфере жилищного строительства ввод в среднем по стране составляет 0,74 квадратного метра на человека. Перевыполнили этот показатель 26 регионов страны», — отметил Хуснуллин.

Наиболее высокие показатели на одного жителя зафиксированы в Ленинградской области — более двух квадратных метров. Далее следуют Тюменская область (1,8), Республика Алтай (1,7), Чечня (1,6), Московская область (1,4), Тува (1,3), Адыгея (1,2), а также Калининградская область и Краснодарский край.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве начали строить многоквартирные дома всего за полгода. Секрет такой скорости — в готовых модулях, которые выпускает роботизированный завод.

