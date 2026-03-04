Посла Нидерландов вызвали в МИД из-за акции у российской дипмиссии в Гааге

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 12 0

МИД призвал защитить представительство в Гааге от агрессивных митингов.

Как Россия отреагировала на протест у посольства в Гааге

Фото: Чугин Виталий/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия выразила протест послу Нидерландов Йоаннеке Марейке из-за антироссийской акции в Гааге. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) после личной встречи с иностранным представителем.

В конце февраля перед зданием посольства России прошел митинг, который парализовал работу представительства. В МИД подчеркнули, что акция состоялась с согласия местных властей, а правоохранительные органы Нидерландов никак не препятствовали протестующим.

Россия расценила это как грубое нарушение Венской конвенции 1961 года. Согласно этому документу, принимающая сторона обязана обеспечивать надлежащие условия для нормальной работы дипломатических миссий.

«До нидерландской стороны доведено решительное требование принять исчерпывающие меры для предотвращения подобного рода действий в отношении Посольства Российской Федерации в будущем», — сообщили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин назвал атаку на российский газовоз в Средиземном море террористической. По его словам, подобными действиями Украина «клюет руку, с которой кормится».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.80
0.19 90.75
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:29
Киберпреступность, дороги и вакансии: главные итоги коллегии МВД
21:21
Посла Нидерландов вызвали в МИД из-за акции у российской дипмиссии в Гааге
21:18
«Станет целью для убийства»: Израиль пообещал объявить охоту на каждого нового иранского лидера
21:16
Россиянам компенсируют стоимость туров на Ближний Восток
21:07
Путин назвал атаку на российский газовоз в Средиземном море террористической
21:07
«Катя без меня не существует»: Здорик о сходстве со своей героиней в «Ландышах»

Сейчас читают

В Киеве осквернили мост Патона — нардеп посвятил этому стихи
Активистка пожаловалась в прокуратуру на SHAMAN: что грозит певцу
Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото