Что можно и нельзя делать 5 марта на Льва Катанского: народные приметы и запреты

Православные верующие отмечают день памяти преподобного епископа Льва Катанского

Православные верующие 5 марта по церковному календарю отмечают день памяти преподобного епископа Льва Катанского.

Кто такой Лев Катанский

Святой Лев жил в VII–VIII веках на Сицилии в городе Катане. Он прославился добротой и милосердием в отношении бедняков и беспризорников. За доброту и твердую веру Господь наградил Льва даром чудотворения и целительства.

Лев Катанский был рукоположен в епископы родного города, где воздвиг два больших храма. Один из них построили на месте языческого капища. По преданию, во время молитвы с высоты вниз упала языческая статуя и разбилась. А на ее месте святой водрузил христианский крест.

После смерти на гробнице Льва Катанского продолжали происходить чудесные исцеления, например, выздоровление кровоточивой женщины. Мощи святого находятся в римском храме святого Мартина.

В жизнеописании святого важную роль играет эпизод, связанный с местным чародеем Илиодором. Тот, отказавшись от Христа, завоевал почитание народа с помощью страха и ложных демонических чудес. Однажды он даже дерзнул прервать богослужение епископа.

Лев Катанский вывел наглеца из храма на площадь, приказал развести костер и без колебаний вошел в пламя вместе с магом, удерживая того своим омофором (широкая лента, часть облачения священнослужителей. — Прим. ред.). Чародея поглотил огонь, а Лев остался нетронутым. После этого святого еще при жизни стали называть Чудотворцем.

Почему 5 марта прозвали Днем катыша

В народе этот день называется катыш или катальник. Во-первых, потому что таким образом люди сократили слово «Катанский», а во-вторых, потому что с началом марта связана традиция кататься по последнему снегу — отсюда и катыш.

В этот день в деревнях прощались с зимой и в последний раз катались с горки на санках. Поэтому на Льва Катанского устраивали своеобразные снежные проводы с потехами и приговаривали: «Катыш — в боку помятыш». Считалось, что чем дальше унесут человека санки, тем счастливее станет его жизнь.

Что нельзя делать 5 марта на Льва Катанского

На Катыш запрещалось стричь детей в возрасте до семи лет. По народным поверьям, малыш мог серьезно заболеть, а его память стать короткой.

Не рекомендуется смотреть на падающие звезды. В такой звезде можно разглядеть свою смерть или кончину близкого человека. Замужним женщинам не разрешали даже стоять под ночным звездным небом — с неба может спуститься дух и изгнать из нее законного супруга.

Всеми силами на Катыш люди старались избежать простуды или любой другой болезни — иначе сложно будет выздороветь. Заболевшему клали под мышки по куску хлеба. Если утром хлеб мягким — человек скоро поправится, если высохнет — долго проболеет.

Не стоит начинать 5 марта новые дела, так как велик риск потерпеть неудачу.

Не рекомендуется давать обещания, выполнить их будет не суждено.

Нельзя надевать старую обувь — в доме поселится бедность. Чтобы притянуть в дом богатство, лучше выбросить 5 марта всю старую изношенную обувь.

Кроме того, нельзя греметь ведрами — это приведет к мелким хлопотам и бесполезной суете.

Что можно делать 5 марта 2026

Главный обычай на Катыш — покататься на санках: чем дальше укатишься, тем дольше продлится счастье в жизни.

Чтобы на Льва Катинского все «катилось к счастью», хозяйки пекли особую выпечку — колобки на масле. Аппетитные шары называли кокурами.

Приметы на 5 марта

Снег выпал и не растаял — к неурожаю.

Ранняя весна — не жди добра.

Галки, вороны или сороки в снегу купаются — к оттепели.

Ветер сменил направление — скоро потеплеет, но ненадолго.

Идет снег с дождем — к половодью.

