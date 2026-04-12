Священник рассказал, что делать со скорлупой от пасхальных яиц

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 90 0

Можно ли ее выбрасывать в мусор?

Можно ли выбрасывать скорлупу от пасхальных яиц

Священник Береговой: скорлупа от пасхальных яиц не является святыней

Скорлупа от пасхальных яиц и крошки от кулича не являются святыней. Поэтому их можно смело выбрасывать в мусор. Об этом РИА Новости рассказал руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.

Он пояснил: освящение яиц и куличей предполагает лишь разрешение на вкушение этих продуктов. Многие думают, что после обряда крошки и скорлупа — становятся святыней. Но это не так. Следовательно, их можно спокойно выбрасывать, не мучаясь угрызениями совести.

Пасху в 2026 году отмечают 12 апреля. В этот день верующие ходят в церковь, читают молитвы и освящают куличи.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, кому опасно есть яйца на Пасху. По словам врача-гастроэнтеролога Екатерины Кашух, здоровый взрослый человек может без риска съесть два-три праздничных угощения. Однако существуют категории пациентов, которым лучше этого не делать. К ним относятся, например, люди с желчнокаменной болезнью.

Пасха 2026
12 апр
Минобороны РФ напомнило, что все группировки ВС РФ соблюдают пасхальное перемирие
12 апр
Минобороны РФ сообщило, что ВСУ почти две тысячи раз нарушили пасхальное перемирие
12 апр
ВСУ уже нарушают объявленное Москвой перемирие на Пасху: среди раненых годовалый ребенок
12 апр
Кулич с изюмом или цукатами: что о тебе говорит любимая пасхальная начинка
12 апр
Светлая седмица: в чем смысл каждого дня Пасхальной недели
12 апр
«Испытание веры»: схождение Благодатного огня стало настоящим чудом в 2026 году
12 апр
Пасхальная благодать остановила самые жестокие конфликты нашего времени
12 апр
Отец Илона Маска посетил пасхальную службу в Храме Христа Спасителя
12 апр
В Нижнем Новгороде православные встретили Пасху
12 апр
Путин поздравил православных христиан с Пасхой
Последние новости

10:47
Эррол Маск назвал Россию супердержавой
10:32
Битва за суверенитет — Орбан против Брюсселя и Киева: что решат венгерские выборы для Европы
10:23
В Петербурге стартовали съемки исторической драмы «Отряд 731»
10:12
Минобороны РФ напомнило, что все группировки ВС РФ соблюдают пасхальное перемирие
10:09
Минобороны РФ сообщило, что ВСУ почти две тысячи раз нарушили пасхальное перемирие
9:52
Священник рассказал, что делать со скорлупой от пасхальных яиц

Сейчас читают

«Поехали!» — ровно 65 лет назад начался полет Юрия Гагарина в космос
«Плохая новость»: в США рассказали об итогах переговоров с Ираном в Исламабаде
«Ухаживать за собой»: Бьянка отреагировала на тренд на волосатую мужскую грудь
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео