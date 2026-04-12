Священник рассказал, что делать со скорлупой от пасхальных яиц

Можно ли ее выбрасывать в мусор?
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Священник Береговой: скорлупа от пасхальных яиц не является святыней
Скорлупа от пасхальных яиц и крошки от кулича не являются святыней. Поэтому их можно смело выбрасывать в мусор. Об этом РИА Новости рассказал руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.
Он пояснил: освящение яиц и куличей предполагает лишь разрешение на вкушение этих продуктов. Многие думают, что после обряда крошки и скорлупа — становятся святыней. Но это не так. Следовательно, их можно спокойно выбрасывать, не мучаясь угрызениями совести.
Пасху в 2026 году отмечают 12 апреля. В этот день верующие ходят в церковь, читают молитвы и освящают куличи.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, кому опасно есть яйца на Пасху. По словам врача-гастроэнтеролога Екатерины Кашух, здоровый взрослый человек может без риска съесть два-три праздничных угощения. Однако существуют категории пациентов, которым лучше этого не делать. К ним относятся, например, люди с желчнокаменной болезнью.
