Патриарх Кирилл поздравил Владимира Путина с Пасхой

Предстоятель РПЦ также направил поздравления премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину.

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с Пасхой, отметив внимание главы государства к деятельности Русской православной церкви (РПЦ). Текст обращения опубликован на сайте Московского патриархата.

«Прославляя Воскресшего Господа, христиане свидетельствуют о своей сопричастности к его победе над смертью, а значит, и о возможности быть наследниками вечной жизни», — отметил патриарх.

Он подчеркнул, что Воскресение Христово на протяжении веков остается главным событием для верующих, наполняя их радостью, вдохновляя на добрые дела и помогая сохранять внутреннюю стойкость в трудные моменты. По его словам, этот праздник укрепляет стремление людей к миру, согласию и взаимопониманию.

В своем обращении патриарх выразил признательность президенту за поддержку церковных инициатив и вклад в развитие духовной жизни общества.

«Хотел бы искренне поблагодарить вас за неизменное внимание к служению Русской православной церкви, а также за содействие в осуществлении важных инициатив и проектов, направленных на утверждение в обществе традиционных нравственных ценностей», — заключил патриарх.

Кроме того, предстоятель РПЦ направил пасхальные поздравления председателю правительства Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину, пожелав им здоровья и душевной устойчивости.

