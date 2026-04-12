Патриарх Кирилл поздравил Владимира Путина с Пасхой

Предстоятель РПЦ также направил поздравления премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с Пасхой, отметив внимание главы государства к деятельности Русской православной церкви (РПЦ). Текст обращения опубликован на сайте Московского патриархата.
«Прославляя Воскресшего Господа, христиане свидетельствуют о своей сопричастности к его победе над смертью, а значит, и о возможности быть наследниками вечной жизни», — отметил патриарх.
Он подчеркнул, что Воскресение Христово на протяжении веков остается главным событием для верующих, наполняя их радостью, вдохновляя на добрые дела и помогая сохранять внутреннюю стойкость в трудные моменты. По его словам, этот праздник укрепляет стремление людей к миру, согласию и взаимопониманию.
В своем обращении патриарх выразил признательность президенту за поддержку церковных инициатив и вклад в развитие духовной жизни общества.
«Хотел бы искренне поблагодарить вас за неизменное внимание к служению Русской православной церкви, а также за содействие в осуществлении важных инициатив и проектов, направленных на утверждение в обществе традиционных нравственных ценностей», — заключил патриарх.
Кроме того, предстоятель РПЦ направил пасхальные поздравления председателю правительства Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину, пожелав им здоровья и душевной устойчивости.
- 12 апр
- Киркоров похвастался куличем за 100 тысяч, а Погребняк сама покрасила яйца: как российские звезды готовились к Пасхе
- 12 апр
- Россиянам напомнили срок хранения сваренных на Пасху яиц
- 12 апр
- Минобороны РФ напомнило, что все группировки войск соблюдают пасхальное перемирие
- 12 апр
- Минобороны РФ сообщило, что ВСУ почти две тысячи раз нарушили пасхальное перемирие
- 12 апр
- Священник рассказал, что делать со скорлупой от пасхальных яиц
- 12 апр
- ВСУ уже нарушают объявленное Москвой перемирие на Пасху: среди раненых годовалый ребенок
- 12 апр
- Кулич с изюмом или цукатами: что о тебе говорит любимая пасхальная начинка
- 12 апр
- Светлая седмица: в чем смысл каждого дня Пасхальной недели
- 12 апр
- «Испытание веры»: схождение Благодатного огня стало настоящим чудом в 2026 году
- 12 апр
- Пасхальная благодать остановила самые жестокие конфликты нашего времени
