Сказку «Буратино» представили на Фестивале российского кино на Пхукете

Картина Игоря Волошина вышла в широкий прокат ровно через 50 лет после премьеры советского телефильма «Приключения Буратино».

Сказку «Буратино», созданную при участии Национальной Медиа Группы (НМГ), показали на таиландском острове Пхукет в рамках Фестиваля российского кино. Сеансы в местном кинотеатре активно посещают российские туристы, некоторые признаются, что уже посмотрели фильм несколько раз.

«Очень круто и очень нужно. Очень не хватает, несмотря на наличие онлайн-сервисов, именно в кинотеатре посмотреть. Это очень интересно, и, собственно, мы три дня подряд ходим», — поделился один из зрителей.

Картина стала новой интерпретацией повести Алексея Толстого о деревянном мальчике, отправившемся в путешествие, чтобы доказать свою значимость и вернуть любовь папы Карло. Как рассказали журналистам россияне, оценившие ленту на фестивале, хоть они и читали детям другую версию, переосмысленный авторский сюжет оказался не менее увлекательным.

«Отличный фильм, отличная возможность посвятить нашим ребятишкам время и окунуть их в мир детства и сказки! Нам очень понравилось… Мы для наших ребятишек изначально читали „Буратино“, а сейчас с удовольствием экранизацию посмотрели», — отметила зрительница, которая привела в кинотеатр всю семью.

Другим гостям фестиваля особенно приглянулся персонаж, которого сыграла заслуженная артистка России Виктория Исакова — Лиса Алиса. Помимо Исаковой в съемках сказки приняли участие Федор Бондарчук, Александр Петров, Виталия Корниенко и Александр Яценко. Режиссером выступил Игорь Волошин.

В России сказка вышла в широкий прокат 1 января 2026 года, премьера была приурочена к 50-летию знаменитого советского телевизионного фильма «Приключения Буратино» и собрала более 2,3 миллиарда рублей. Композитор Алексей Рыбников создал музыкальное сопровождение как для оригинала 1975 года, так и для новой адаптации.

Ранее фильм «Буратино» представили в Русском доме в Берлине.

