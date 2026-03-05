Что будет с зарплатой из‑за мартовских выходных? Отвечает эксперт

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко

Выплата рассчитывается пропорционально отработанным дням.

Как трехдневные выходные в марте повлияют на зарплату

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Игорь Балынин: трехдневные выходные в марте не повлияют на зарплату россиян

Трехдневные выходные в марте не изменят размер зарплаты, если месяц был отработан полностью, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Если сотрудник весь месяц отработал полностью, то на размер оплаты труда наличие праздничных и выходных дней никак не повлияет», — отметил Балынин.

Эксперт добавил, что зарплата рассчитывается пропорционально отработанным дням, а не календарным.

Ранее сообщалось, что в России рабочий день 6 марта не планируется делать сокращенным. Ситуация с празднованием Международного женского дня в этом году дублирует февральский рабочий график, поскольку 8 Марта выпадает на воскресенье.

Весна и 8 Марта уже близко. Цены на букеты высоки, но есть способы собрать красивый и недорогой букет. Главное — знать секреты выбора цветов и ухода за ними. Подробности читайте на 5-tv.ru.

