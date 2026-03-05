Популярны у спортсменов: какими сладостями можно заменить конфеты

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 37 0

К тому же эти продукты могут положительно сказаться на пищеварительной системе.

Полезная альтернатива конфетам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Диетолог Кованова: зефир и пастила — это оптимальная замена конфетам

Зефир и пастила — это оптимальная замена конфетам. Об этом изданию aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.

«Пастила и зефир — это мастхев для спортсменов — быстрые углеводы с минимальным содержанием жиров. Используется спортсменами как источник быстрой энергии и для восстановления запасов гликогена», — уточнила эксперт.

Она отметила, что эти лакомства способствуют добору углеводов, которые необходимы человеку в течение суток. Кроме того, из-за отсутствия в составе этих продуктов жира они быстрее усваиваются.

Например, классический зефир изготавливают из яблочного пюре, яичного белка и природных загустителей вроде пектина или агар-агара. Последние к тому же хорошо влияют на пищеварительную систему, заметила диетолог.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что детям и беременным женщинам нельзя есть сыр с плесенью. Так как у них этот продукт может увеличить риски развития различных заболеваний.

А вот людям с заболеваниями почек и диабетом рекомендуется исключить бананы из своего рациона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.80
0.19 90.75
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:51
Чувствует себя избранным: экс-принц Эндрю возмущен реакцией общества на его арест
12:49
ВС РФ освободили населенный пункт Яровая в ДНР
12:36
Лавров: Запад желал развала России, когда развязывал против нее конфликт
12:22
Трагедия в последний день отдыха: россиянку унесло течением у берегов Индонезии
12:10
«С учетом современной практики»: в России утвердили новый ГОСТ на творог
12:02
Иранские БПЛА упали на территории аэропорта Нахичевань в Азербайджане

Сейчас читают

В Киеве осквернили мост Патона — нардеп посвятил этому стихи
Два брака, пластика и клиническая смерть: главные испытания актрисы Елены Яковлевой
Ракета сбита над Турцией: опасно ли россиянам ехать на отдых и стоит ли сдавать билеты
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото