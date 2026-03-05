Популярны у спортсменов: какими сладостями можно заменить конфеты

Диетолог Кованова: зефир и пастила — это оптимальная замена конфетам

Зефир и пастила — это оптимальная замена конфетам. Об этом изданию aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.

«Пастила и зефир — это мастхев для спортсменов — быстрые углеводы с минимальным содержанием жиров. Используется спортсменами как источник быстрой энергии и для восстановления запасов гликогена», — уточнила эксперт.

Она отметила, что эти лакомства способствуют добору углеводов, которые необходимы человеку в течение суток. Кроме того, из-за отсутствия в составе этих продуктов жира они быстрее усваиваются.

Например, классический зефир изготавливают из яблочного пюре, яичного белка и природных загустителей вроде пектина или агар-агара. Последние к тому же хорошо влияют на пищеварительную систему, заметила диетолог.

