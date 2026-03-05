Стартапы, ИИ и экология: что обсуждали на съезде «Новых людей»

Принимать важные законы, которые действительно работают и меняют жизни миллионов россиян — это принцип партии «Новые люди». Сегодня более тысячи человек со всей страны приехали в Петербург на партийный съезд, чтобы обсудить результаты работы и обсудить новые идеи.

Поддержка стартапов студентов и школьников, защита экологии, проекты по развитию нейросетей. Вот лишь некоторые из тем. О чем еще шла речь — знает корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

«Новые люди» встречаются на берегах Невы. Перенести партийный съезд из столицы в Петербург — это ведь тоже по-новому.

«В Петербурге, мы вспоминали, кто когда проводил какие-то съезды. Похоже, что это был 1917 год, съезды большевиков. С тех пор, похоже, партийных съездов не было», — пошутил председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Со всей страны приехало несколько тысяч участников. Их вниманию — выставка партийных проектов. Нейролаб — центр инноваций, который развивает нейросети. «Добрые люди» отвечают за системную, что важно, помощь животным.

Только за послежний год партия провела больше тысячи экофестивалей и субботников. Проект «Голос города» зародился несколько лет назад в Томске. Теперь уличные музыканты из 36 регионов нашли площадки для выступлений.

А проект «Я в деле» помог российским школьникам и студентам открыть уже 22 тысячи стартапов.

— Это контейнер, да?

— Да, мы берем обычный грузовой контейнер, переоборудуем его в фитнес-зал, ставим по городу, и люди через специальное наше приложение арендуют в удобное для них время.

— У меня во дворе можно же будет поставить?

«Разумеется, если договориться с управляющей компанией, его можно поставить в любое место», — рассказал студент, основатель стартапа Александр Нестеров.

И ведь сами «Новые люди» прошли путь от, по сути, политического стартапа до настоящей парламентской силы. Сегодня в партии 735 депутатов разных уровней, еще больше сторонников.

«Это для меня первый съезд. Я являюсь сторонником партии. Решил посмотреть все изнутри сам. Как действительно партия работает, как продвигает свои проекты, как будет развиваться, ее путь от начала до сего момента», — поделился начальник разведки 77 отдельного мотострелкового полка, подполковник Дмитрий Козлов.

Шесть лет — не юбилей, но важная дата для «Новых людей». В этом году завершается их первый парламентский цикл.

«И, конечно, много новых „Новых людей“. Сегодня мы есть везде: в 81 регионе есть отделения, где еще отделения не открыты, все равно есть новые люди», — отметил Алексей Нечаев.

Они выступают за прямые выборы губернаторов, прямую ответственность чиновников за решения, которые причинили гражданам ущерб, и регулирование интернета — не широкое, а умное. Вот одно из решений к грядущей выборной кампании.

«Наши агитаторы смогут раздавать интернет. Я покажу, как это будет выглядеть. Вот у каждого нашего агитатора будет QR-код. Каждый человек сможет пройти по нему и подключиться к Wi-Fi», — объяснил первый заместитель руководителя партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Итоги работы «Новых людей» за первую думскую пятилетку: из 525 внесенных законопроектов принято 230. Из последнего, например, с 1 марта вступил в силу закон о запрете автоматического списания за онлайн-подписки. Это тоже идея «Новых людей», которую они внесли в Госдуму. Показатель законотворческой эффективности прямо на съезде вписали в Книгу рекордов России.

