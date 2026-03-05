Как система ПВО в ОАЭ отражает иранские ракетные и дроновые атаки

Силы ПВО отразили ракетные и дроновые атаки Ирана на Дубай и Абу-Даби

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Дубаем и Абу-Даби отразили атаку ракет и беспилотников со стороны Ирана. Об этом сообщило министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в социальной сети X.

Корреспондент 5-tv.ru Алексей Полторанин, который находится в Дубае, показал, что на мобильный телефон регулярно приходят уведомления о потенциальной ракетной опасности и призывы спрятаться в укрытие.

«Сейчас на улицах Дубая тихо. Ни сирен, ни звуков работы ПВО. Некоторое время назад в соцсетях Минобороны Эмиратов пояснили, что отражали атаку со стороны Ирана. Это был перехват системой ПВО ракет и беспилотников», — рассказал Полторанин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российским туристам вернут деньги за несостоявшиеся поездки в страны Ближнего Востока. Компенсации будут выплачивать за счет средств Фонда персональной ответственности туроператоров. Чтобы все прошло гладко, ведомство решило предоставить туроператорам отсрочку по взносам в фонд на три месяца.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 5 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.