«В торговых войнах нет победителей»: зачем Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива

Главная нефтяная артерия мира сегодня превращается в точку кипения. Уже в ближайшие минуты США обещают ввести тотальную военно-морскую блокаду Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп пообещал перехватывать любые суда, связанные с Ираном. Правда, военные эксперты сейчас задаются вопросом, каким образом Вашингтон собирается это сделать, учитывая иранские мины и беспилотники. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков разбирался.

Двойная блокировка Ормузского пролива. Час икс все ближе. Трамп называет это морской блокадой Ирана. Хотя по факту блокирует итак оставшийся нещадно малый трафик нефти из стран Персидского залива. На фоне заявлений американского президента нефть снова взлетела в цене.

«Теперь вы увидите, что эти цены на энергию останутся на беспрецедентно высоком уровне не на недели, а на месяцы и годы; я вообще не понимаю логику того, как блокада пролива внезапно приведет к его открытию», — заявил сенатор США Марк Уорнер.

Так сейчас выглядит судоходство в Ормузском проливе — несколько судов проходят по ранее согласованному с Тегераном коридору. А так уже может выглядеть блокировка пролива со стороны США — корабли в Оманском заливе либо Аравийском море будут встречать танкеры на входе и выходе из пролива. В зоне досягаемости иранских ракет.

«Он отправляет туда корабли, которые могут быть потоплены, но пролив контролирует Иран. Он жалуется на то, что Иран взимает плату за доступ. Суэцкий (канал. — Прим. ред.) взимает плату. Панамский канал взимает плату. Как и везде. Думаю, Иран также рассчитывает использовать эти средства для восстановления своей экономики», — объяснил подполковник США в отставке, политолог Эрл Расмуссен.

И эта блокада ударит по Ирану меньше, чем по тому же Китаю. Чьи корабли заходят и выходят из пролива. Вероятность, что первый задержанный штатами танкер будет следовать в Поднебесную, — очень высока. А это уже новая торговая война.

«Китай считает, что переговоры — шаг к деэскалации. Необходимо соблюдать прекращение огня и решать споры дипломатическим путем. Позиция Китая ясна: в торговых войнах нет победителей», — подчеркнул официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь.

Но те самые переговоры, по словам представителей Тегерана, Штаты просто сорвали. И сейчас занимаются пиратством.

«Вооруженные силы Исламской Республики Иран однозначно и решительно заявляют, что безопасность портов в Персидском заливе и Оманском море либо будет обеспечена для всех, либо ни для кого», — отметил представитель Центрального штаба «Хатам Аль-Анбия» Ибрагим Зольфагари.

Трамп союзников по НАТО в свои планы не посвящал, поставил перед фактом. Париж и Лондон созывают экстренную конференцию по судоходству в проливе. А британцы, несмотря на то, что в регионе находятся их минные тральщики, — отказали Штатам в какой-либо помощи.

«Каким бы ни было давление, Британия не будет втянута в войну с Ираном. Мы не поддерживаем блокаду. На мой взгляд, крайне важно, чтобы мы добились открытия пролива, причем полного открытия, и именно на это мы направляли все наши усилия в последние несколько дней и будем продолжать это делать», — заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

По словам экспертов, запасы нефти, которые были на рынке с избытком, — заканчиваются. Дефицит топлива уже ощущается, но в мае будет еще хуже. Сильнее всего энергокризис, говорят эксперты, ударит по Европе, Азии и Японии.

«Соединенные Штаты Америки буквально создают некий кризис в мире для того, чтобы воспользоваться этим кризисом и для того, чтобы страны больше платили Соединенным Штатам Америки, чтобы были связаны с Соединенными Штатами Америки с точки зрения экономики, с точки зрения безопасности, с точки зрения любых глобальных изменений. Поэтому Трамп, конечно же, сейчас хочет диктовать эти правила», — считает политолог, эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Бридже.

Сначала обещал деблокировать пролив, теперь пытается закрыть его совсем. Причем, судя по всему, США не отказываются и от новых ударов по Ирану — перебросили десятки самолетов заправщиков в Израиль. Так что, похоже, план военного вторжения США со счетов пока не сбрасывают.

