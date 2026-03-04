Россиянам компенсируют стоимость туров на Ближний Восток

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Выплаты будут производиться за счет средств Фонда персональной ответственности туроператоров.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Тема:
Война в Иране

Решетников: российским туристам вернут деньги за путевки на Ближний Восток

Российским туристам вернут деньги за несостоявшиеся поездки на Ближний Восток. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Компенсации будут выплачивать за счет средств Фонда персональной ответственности туроператоров. Чтобы все прошло гладко, ведомство решило предоставить туроператорам отсрочку по взносам в фонд на три месяца.

«Поскольку объем выплат достаточно большой, решили поддержать еще и экономику туроператоров, чтобы они спокойно с этим справились. Все туроператоры выполняют свои обязательства. Вопрос без ущерба для туристов до ума доведем», — заявил Максим Решетников.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 28 февраля после начала массированных ударов США и Израиля по территории Ирана. Последовали ответные обстрелы, из-за чего ряд арабских стран был вынужден закрыть воздушное пространство.

Ранее 5-tv.ru писал, что авиакомпания Emirates приостановила выполнение всех рейсов в сообщении с Дубаем до конца среды, 4 октября. После отмены ограничений в приоритете будут вылеты пассажиров с наиболее ранними бронированиями.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года

