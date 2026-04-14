«Жизнь идет своим чередом»: обстановка на островах в Ормузском проливе

Политики и экономисты всего мира сейчас следят за ситуацией в Ормузском проливе, где уже действует блокада со стороны США. К этой минуте известно, что через транспортный коридор прошел как минимум один нефтяной танкер. Это при том, что блокировка пролива, по сути, двойная.

И судя по обстановке на месте, правила судоходства в Ормузе — пока диктует Тегеран, а не Вашингтон. Эксклюзивные кадры специально для «Известий» снял Насер Ашкери. Напомним, он стал первым и единственным журналистом из мировых СМИ, кто работал и делал материалы с острова Харк после начала конфликта между США и Ираном. Журналист посетил стратегически важные острова и покажет, какая там сейчас обстановка.

Это побережье Ормузского пролива. И как хорошо видно отсюда, большое количество кораблей продолжает стоять вдоль иранского побережья. Они ждут разрешения пройти в территориальных водах Ирана. Среди них нет ни одного американского корабля или вообще судов из недружественных Ирану стран.

«Мы здесь день и ночь. Здесь не было враждебных нам кораблей. Работает береговая охрана, военно-морские силы, безопасность обеспечена на очень хорошем уровне», — рассказывает местный житель.

Мы отправились дальше морским путем. В порту — множество яхт и кораблей, гавань в очень хорошем состоянии. Она не подвергалась атакам. Все суда целы. Всего за несколько часов можно совершенно спокойно добраться до острова Кешм.

А уже отсюда виден следующий остров — Ларак. На нем сейчас горят огни. Там располагается одна из баз Корпуса стражей исламской революции. Именно отсюда осуществляют контроль над акваторией Ормузского пролива. И эта точка — самая близкая к тем маршрутам, которыми могут следовать танкеры и любые гражданские суда.

«Нас обстреливали, были удары и по причалу, и по городу. Но сейчас жизнь идет своим чередом. Рыбаки каждое утро выходят в море, каждый вечер семьи встречают их на берегу с богатым уловом», — говорит житель острова.

То есть здесь вновь наладилась мирная жизнь. Иранские военные задали определенную дистанцию, куда не имеют права входить американские и иные военные корабли. И до сих пор никто не осмеливался эти границы нарушать под угрозой быть потопленными ракетным ударом. Во время переговоров в Пакистане два корабля подошли вплотную к этой границе. Но после нескольких предупреждений все-таки повернули обратно. Военные уверяют, что полностью контролируют ситуацию.

«Здесь действует наша власть, мы даем маршрутные листы и следим за движениями каждого корабля. И именно здесь, между островами Кешм и Ларак, находится единственный безопасный маршрут для входа и выхода в Персидский залив», — объяснил иранский военный.

Блокада, которую объявили США, пока никак не повлияла на обстановку здесь, на островах в Ормузском проливе.

