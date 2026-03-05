Самолеты с вернувшимися из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими военнослужащими приземлились на территории России. Обмен пленными между Россией и Украиной проходил по формуле «200 на 200».

Воздушное судно село на подмосковном аэродроме Жуковский. Российские бойцы прилетели с территории Белоруссии и теперь пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением, в котором объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны Евросоюза и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что 5 февраля Россия вернула из украинского плена 157 военнослужащих. Обмен пленными стал, по сути, первым за долгое время реальным итогом консультаций по Украине. В ходе обмена удалось вернуть на Родину и троих мирных жителей, которых солдаты ВСУ захватили в Курской области. Очередное возвращение произошло при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов и США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.