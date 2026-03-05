Освобожденных из плена ВСУ российских бойцов доставили в Подмосковье

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 49 0

С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 200 российских военнослужащих.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Самолеты с вернувшимися из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими военнослужащими приземлились на территории России. Обмен пленными между Россией и Украиной проходил по формуле «200 на 200».

Воздушное судно село на подмосковном аэродроме Жуковский. Российские бойцы прилетели с территории Белоруссии и теперь пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением, в котором объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны Евросоюза и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что 5 февраля Россия вернула из украинского плена 157 военнослужащих. Обмен пленными стал, по сути, первым за долгое время реальным итогом консультаций по Украине. В ходе обмена удалось вернуть на Родину и троих мирных жителей, которых солдаты ВСУ захватили в Курской области. Очередное возвращение произошло при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов и США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.19
0.39 90.79
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:45
Аудио или бумажные: какие книги полезнее для детей
23:36
Навыки деревенского парня: турист украл фламинго из отеля ради пыток
23:26
«Завидный холостяк»: с кем встречается Эмма Уотсон
23:15
Тревожные сумки: что должно быть при себе у туристов на Ближнем Востоке
23:04
Злоупотребления и барьеры: какие риски влечет ГОСТ на маникюр в России
22:59
Освобожденных из плена ВСУ российских бойцов доставили в Подмосковье

Сейчас читают

Умерла жена солиста группы «Отпетые мошенники» Сергея Аморалова
«Сочетаете храбрость и нежность»: Путин поздравил россиянок с 8 марта
Ракета сбита над Турцией: опасно ли россиянам ехать на отдых и стоит ли сдавать билеты
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото